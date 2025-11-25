El PP de Huelva destaca este 25N la "necesidad de resolver el problema unidos como sociedad"

Acto del PP de Huelva con motivo del 25N. - PP DE HUELVA

TRIGUEROS (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

El PP de Huelva realizó este lunes un acto en Trigueros con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, en el que participó Loles López, coordinadora de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del PP-A, donde se destacó "la necesidad de resolver el problema unidos como sociedad".

El acto consistió en la lectura del manifiesto, cuya lectura inició la secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, junto a los jardines de la Plaza del Carmen del municipio, donde se ha rendido homenaje a las víctimas de la violencia de género de este año, depositando un clavel blanco en memoria de cada una de ellas, ha indicado la formación en una nota.

Loles López expresó su "condena absoluta y sin matices a todas las formas de violencia que sufren las mujeres y manifestó que hay que afrontarlo "como problema de toda la sociedad y luchar para resolverlo como sociedad, la unidad de todas y todos es clave para hacer frente a la violencia de género", subrayó.

En este sentido destacaron "las medidas impulsadas por el Gobierno andaluz para mejorar la atención y los recursos para las víctimas en todos los ámbitos". Sin embargo, los populares remarcaron que "para que la protección sea completa, es imprescindible que los sistemas del Estado funcionen con total precisión".

El manifiesto concluía que "la lucha contra esta lacra se gana con toda la sociedad involucrada". "Se gana desde las familias, las escuelas, los medios, las entidades sociales y cada persona que rechaza cualquier forma de violencia y apoya a las víctimas".