El PP de Huelva dice que la "promesa del AVE" es "una estrategia del PSOE para acallar a los onubenses"

HUELVA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Huelva, Carmelo Romero, ha señalado que la contratación de los proyectos del AVE Huelva-Sevilla con un periodo "cercano a los cuatro años, según ha anunciado el Gobierno del PSOE" se trata de "una estrategia política para callar a los onubenses".

Carmelo Romero, quien ha estado acompañado por el senador, Juan Manuel González, ha asegurado que el PSOE "solo quiere tener callados a los onubenses". "Si la redacción del proyecto supone un tiempo de cuatro años, estoy convencido de que la fecha de finalización de la obra, si finalmente se realiza, va a ser más del allá del año 2050", ha señalado en una nota.

"Los trámites posteriores, como la aprobación de los estudios, las alegaciones, la dotación económica y la licitación y la posterior ejecución de una obra de esta envergadura, que no va a ser menos de diez años, hacen que la ejecución del AVE en Huelva se alargue hasta el 2050", ha lamentado.

El senador ha asegurado que se trata de "otra promesa vacía de los socialistas" y ha dicho que "esta no es la primera vez que el PSOE hace promesas incumplidas en la provincia" y ha puesto de ejemplo "los puentes de Punta Umbría, la estación del AVE de Calatrava, con una torre de más de 300 metros de altura, y el prometido túnel de San Silvestre, cuya última fecha de inicio estaba prevista para 2023 pero aún no ha comenzado".

"Estas promesas que después no cumplen los Gobiernos socialistas son un reflejo del desprecio del PSOE por los intereses de Huelva. Pedro Sánchez y María Jesús Montero no se acuerda de los onubenses, no se acuerda de la provincia de Huelva y lo único que pretende es engañarnos nuevamente. Ahora con el AVE", ha afirmado.

No obstante, Carmelo Romero ha asegurado que "los onubenses no se dejarán engañar" y que el PP "seguirá luchando y trabajando por defender a la provincia, exigiendo un trato justo e igualitario como cualquier otro territorio, como Cataluña o el País Vasco".

"No vamos a parar en esta provincia de reivindicar lo que le pertenece. Que sepan que esta provincia exigimos que nos traten igual que a las demás, que los onubenses tenemos dignidad y que no vamos a permitir que nos marginen, no vamos a permitir que nos ninguneen en favor de otros territorios. No somos más que nadie, pero tampoco somos menos", ha concluido.