El PP de Huelva dice que la Proposición de Ley sobre los regadíos de la Corona Norte se retomará tras las elecciones

HUELVA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha señalado este martes que, una vez conformado el Parlamento andaluz tras las elecciones, activarán de nuevo y de "manera inmediata" la Proposición de Ley (PL) para la revisión de la ordenación de las zonas de regadío de la Corona Norte al "decaer" con la convocatoria electoral "todas las leyes que se estaban tramitando en este momento".

"Desde el grupo parlamentario popular tenemos claro que lo primero que vamos a hacer cuando se inicie la próxima legislatura es presentar de nuevo ese proyecto de Ley", ha aseverado González antes de añadir que "si el PSOE y Unidas Podemos hubiesen suscrito ese PL como le propusimos, hubiese estado aprobada desde el mes de febrero".

Así lo ha manifestado González a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, donde ha subrayado que "no se puede discutir la voluntad del PP en cuanto a la reforma de este plan" y que "quienes menos lo cuestionan son los propios agricultores".

González ha apuntado que a esta iniciativa "se sumaron Vox y Ciudadanos", mientras que en el PSOE "se han visto dos voces distintas" porque "en Huelva decían que sí con la boca pequeña, porque luego en el Parlamento se abstuvieron, y desde el Gobierno central decían que no".

Asimismo, el presidente de los populares onubenses ha explicado que la PL no se presentó antes porque "se estaba pendiente de una sentencia que salió en julio de 2021" y que "hasta que no salió y se analizó no se supo cuál era el camino que había que coger" para "no encontrarnos con problemas jurídicos y legales", por lo que "cuando se conoció, en tiempo récord se trabajó para la redacción y la elaboración de ese proyecto de ley".

Por otra parte, y en cuanto al proyecto del Hospital Materno Infantil, González ha destacado que es "una asignatura pendiente que está en la cartera de Juanma Moreno" y que "lo va a seguir estando".

De la misma manera, el presidente de los populares ha destacado que en Huelva "había muchos proyectos importantes y prioritarios" y "una demanda histórica en educación", que "se han convertido en una realidad" con "la rehabilitación del IES Rábida, del Alto Conquero" o con "el colegio de Pescadería".

Asimismo, ha destacado que había "una necesidad imperiosa" en materia de abastecimiento y depuración de aguas "donde se ha hecho una inversión de más de 24 millones de euros" o "en materia de pesca y de arreglo de caminos rurales, que la Junta hacía años que no tocaba". "Prioridades ha habido muchas y todas esas se han consumado en esta legislatura gracias a la apuesta de Juanma Moreno por la provincia de Huelva", ha concluido.