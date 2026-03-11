PP Huelva dice que el PSOE tendría que "dar explicaciones" de lo que ocurre en su partido y "vigilar dentro, no fuera"

El primer teniente alcalde y portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente alcalde y portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias (PP), ha dicho este miércoles al PSOE "que explique qué es lo que está pasando" dentro de su grupo municipal y dentro del partido en Huelva después de que el edil Luis Albillo solicitara abandonar esta formación y pasar a la condición de concejal no adscrito y "vigilar dentro y no fuera".

Así lo ha manifestado Arias a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, en la que ha manifestado que "el Grupo Municipal Socialista, lejos de pedir explicaciones a los demás, tendrían que dar a ellos explicaciones a los ciudadanos" sobre "qué van a hacer" y, "sobre todo, tendrían que asumir responsabilidades de lo que está pasando".

En este sentido, se ha cuestionado si "alguien va a dimitir como consecuencia de la desbandada de concejales" y de "su descomposición", toda vez que, con respecto al anuncio el martes el PSOE de que elevaría la marcha de Albillo a la Comisión de Seguimiento Contra el Transfuguismo, Arias ha señalado que en el Ayuntamiento de Huelva "se aplica la ley, con lo cual el transfugismo ya no es viable no es posible no se puede dar".

"Este Ayuntamiento tiene aprobado en su reglamento orgánico la ley de antitransfuguismo del Gobierno. Por tanto, es imposible que se dé un tránsfuga, que es una persona que abandona un grupo político para irse a otro grupo político. Aquí no ha ocurrido eso. Aquí lo que ha ocurrido es que una persona voluntariamente, por decisión propia, abandona su grupo político, que tendrá que explicar por qué ocurre eso, por qué abandonan su grupo político, por qué salen todos huyendo", ha dicho.

El primer teniente de alcalde se ha mostrado "sorprendido" de que el secretario general del PSOE de Huelva capital y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, "que ha sido concejal de este ayuntamiento, diga eso" porque considera que "o es que no conoce cómo funciona el ayuntamiento este y todos los ayuntamientos de España o quiere engañar a los ciudadanos".

"Tendrá que recordar cómo esto ocurrió en su legislatura con Gabriel Cruz como alcalde, cuando un concejal de Ciudadanos se fue como concejal no tránsfuga y exactamente igual aplicando el reglamento. Y este señor no pudo ser portavoz ni cobrar como portavoz, cobra exactamente igual que como cobraba como concejal en Ciudadanos, en la asistencia a pleno", ha incidido Arias.

Por ello, ha señalado que Albillo "no puede beneficiarse, como antiguamente, cuando un concejal que se iba de un partido a otro podría liberarse o podría cobrar como portavoz". "Eso afortunadamente en este país ya no pasa" y que, "por tanto, ya no hay las comisiones de antitransfuguismo, ya no existe eso porque ya no se puede producir esas situaciones". "Entonces, aquí la pregunta es qué está pasando en el Grupo Municipal Socialista", ha apuntado antes de manifestar que le "sorprende mucho la foto de ayer, que se supone que era el Grupo Municipal Socialista" y "solo había tres concejales".

Arias ha subrayado que las preguntas son "dónde estaba Gabriel Cruz, el portavoz, Francisco Baluffo", y "el resto de concejales" o si "piensan lo mismo que lo que dijo Gaviño" y si el grupo socialista "quiere que él sea el candidato y sea su líder".

"Esas son las preguntas que tendrá que responder Gaviño. Creo que tienen un grave problema y es lo que tendrán que solucionar para que tengamos una oposición seria, que es lo que los ciudadanos y los votantes socialistas desean, para que haya un grupo que les defienda los intereses de los que ellos votaron y la realidad a día de hoy es que eso no ocurre", ha concluido.