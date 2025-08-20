PP Huelva "garantiza" el cierre "ordenado y responsable" del vertedero de Nerva con "la máxima seguridad ambiental"

HUELVA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Huelva ha reiterado este miércoles el "compromiso" del Gobierno andaluz con "el cierre definitivo" del vertedero de Nerva, "siempre bajo criterios de rigor, seguridad y responsabilidad, cumpliendo estrictamente con el contrato heredado y sin permitir ningún tipo de flexibilidad en su aplicación".

Así lo ha indicado en una nota el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, quien ha destacado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "ha sido claro y firme al respecto", por lo que González asegura que "el cierre del vertedero se llevará a cabo conforme se vayan completando los vasos de residuos y atendiendo a la normativa vigente, sin excepciones ni concesiones".

En este sentido, ha subrayado que "será el estado de los vasos el que determine las fechas concretas de clausura, garantizando así un proceso transparente y seguro".

González ha indicado que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha el proceso de información pública de la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) relativa al proyecto de clausura y sellado del vertedero, presentado por la empresa Diseño de Soluciones Medioambientales S.L. (DSM). Este proceso, abierto durante 30 días hábiles, permitirá la presentación de alegaciones por parte de administraciones, colectivos y ciudadanos.

El nuevo proyecto sustituye al de 2019 y "define la estructura final de sellado de la instalación, contemplando tanto los vasos de residuos peligrosos como los no peligrosos", ha apuntado.

Entre sus objetivos destacan el sellado ya ejecutado del vaso I y la clausura de las fases I y II del vaso II, así como del vaso III, "todo ello con un diseño adaptado a la normativa ambiental más exigente y con la que el Gobierno andaluz es riguroso", ha añadido.

Desde el PP de Huelva han remarcado que este procedimiento es "una muestra más del cambio de gestión impulsado por el Gobierno de Juanma Moreno, que afronta el futuro del vertedero de Nerva desde la responsabilidad y con total transparencia, frente a la falta de rigor con la que el PSOE amplió el contrato en 2011, duplicando su capacidad inicial".

"De no haberse producido aquella ampliación, el vertedero probablemente estaría ya cerrado al 100%", ha dicho Manuel Andrés González antes de subrayar que "el vertedero de Nerva tiene una autoría política muy concreta que se llama Partido Socialista Obrero Español. Fue el PSOE quien permitió el nacimiento de este vertedero, quien lo ha hecho crecer y quien lo ha alimentado todos estos años con todo tipo de licencias".

Asimismo, ha destacado que "hoy el vertedero de Nerva también tiene un sello diferente, que se llama Partido Popular y Juanma Moreno, porque somos quienes hemos asumido la responsabilidad de garantizar un cierre ordenado, seguro y transparente, pensando en los nervenses, en la Cuenca Minera y en toda la provincia".

Finalmente, el líder del PP de Huelva ha destacado que su formación "reafirma así su compromiso con los vecinos de la comarca, defendiendo una clausura que combine la protección ambiental, la salud pública y la seguridad jurídica".

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)