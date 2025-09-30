El PP de Huelva muestra un "respaldo masivo" con 3.004 avales para la candidatura de Juanma Moreno

Avales del PP onubense a la candidatura de Juanma Moreno de cara al XVII Congreso del PP de Andalucía. - PP HUELVA

HUELVA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado el "respaldo masivo" de los militantes de la provincia onubense, con 3.004 avales a la candidatura de Juanma Moreno de cara al XVII Congreso del PP de Andalucía que se celebrará en Sevilla los días 7, 8 y 9 de noviembre.

González ha señalado que el "fuerte respaldo demuestra la confianza que tienen los militantes del PP en Huelva en el proyecto y el liderazgo de Juanma Moreno, que ha trazado el camino para que Andalucía ahora sea un ejemplo de buena gestión", ha indicado en una nota.

"Juanma Moreno es el mejor candidato posible para consolidar el liderazgo del Partido Popular en Andalucía que en estas dos legislaturas se ha transformado en una tierra de progreso a pesar de los agravios con los que trata a esta tierra el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero", ha dicho el popular onubense.

El presidente provincial ha subrayado que en el XVII Congreso del PP-A los populares onubenses "tendrán un papel destacado" tras el nombramiento de Pilar Miranda como presidenta del Comité Organizador del Congreso, además de los de Berta Centeno, secretaria general del PP de Huelva; Alejandro Romero, vicesecretario del PP andaluz; y Francisco Obes, coordinador de Organización del PP-A.

Para el XVII Congreso regional, que se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla el segundo fin de semana de noviembre, el PP de Huelva aportará 193 compromisarios que estarán repartidos entre 117 compromisarios electos, 44 natos y 32 de Nuevas Generaciones.