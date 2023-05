El PP de Huelva sale a "ganar en la provincia" y "a recuperar la Alcaldía de la capital"

HUELVA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha abierto en Huelva la campaña electoral para las próximas elecciones municipales del 28M en las que se marca el reto de ganar en la provincia y en la capital para que los onubenses cuenten "con más servicios públicos, con municipios más cómodos, con más empleo, y con más oportunidades para todos".

En rueda de prensa, González acompañado por la candidata a la Alcaldía de Huelva, Pilar Miranda, y decenas de afiliados, ha asegurado que "ha acabado un ciclo político, lo dicen las encuestas", pero "lo más importante de todo, lo detectamos en la calle", por ello, ha manifestado que no le cabe "la más mínima duda" que el 28 de mayo "habrá un cambio en la Diputación Provincial".

"Y lo habrá porque el actual Gobierno de la Diputación ha perdido por completo el norte y tiene completamente olvidadas sus obligaciones como es atender a los municipios de la provincia, sobre todo a los más pequeños, ser una administración útil y ágil para el ciudadano o la transparencia en la gestión", ha abundado.

Asimismo, el presidente provincial ha señalado que conseguirán el Gobierno de la Diputación porque tienen "a los mejores candidatos en cada uno de los 80 municipios de la provincia", hombres y mujeres "involucrados con sus pueblos y que van a estar respaldados mayoritariamente por los ciudadanos de sus municipios", ya que así "lo estamos detectando en la precampaña".

También, se ha referido a que "va a comenzar una nueva y una mejor historia en la capital", de modo que "se va a dejar el pasado, el hartazgo y el abandono de los últimos ocho años".

"La ciudad va a recuperar la ilusión y Pilar Miranda sin duda alguna le va a dar el impulso que necesita. Ella ya lo ha demostrado con creces, revolucionando el Puerto como nunca antes se había hecho. Lo que se ha dinamizado en la capital ha sido, precisamente, gracias a la actividad, al trabajo y al tesón de Pilar Miranda", ha manifestado.

En este sentido, el popular ha remarcado que tienen "la máxima ilusión y la máxima esperanza" con esta campaña porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se ha convertido en el verdadero enemigo de la capital", algo que, a su juicio, "perciben los ciudadanos".

"El problema que tenemos en esta provincia es que los alcaldes socialistas, con Gabriel Cruz a la cabeza, son verdaderos sumisos a Pedro Sánchez. Por tanto, el día 28 de mayo, coger una papeleta del Partido Socialista en cualquier municipio de la provincia sería avalar su gestión, ya que nada sabemos absolutamente de AVE ni de infraestructuras hídricas", ha concluido.

"EL MOMENTO DEL CAMBIO EN LA CIUDAD"

Por su parte, la candidata del PP a la Alcaldía de Huelva, Pilar Miranda, ha empezado agradeciendo a su partido porque "me han dado su apoyo, me han dejado hacer la campaña que he creído oportuno, me han dejado tener el mejor equipo que se pueda tener y me han permitido trabajar día a día por conseguir una Huelva mejor".

Asimismo, Miranda ha subrayado que conoce "muy bien" a Huelva y "ha empeorado en los últimos tiempos" y eso "no se puede permitir", por lo que ha abogado por "una transformación urbanística, social y económica" de la ciudad.

"Hay tres proyectos maravillosos que he dejado iniciados en el Puerto: El muelle de Levante, la zona de actividades logísticas y también los proyectos de hidrógeno verde. Pero necesitan del Ayuntamiento de Huelva. Sin la Junta ni el Consistorio podrían llevarse a cabo estos proyectos que van a transformar Huelva", ha remarcado.

En esta línea, la candidata del PP ha enfatizado que es "imprescindible mejorar toda Huelva", como "los espacios que hay sin edificar, por ejemplo, el Ensanche Sur; plan de movilidad; plan de accesibilidad o plan de sostenibilidad", porque "se ha hecho tan poco en los últimos años que Huelva está abandonada".

"Necesitamos una transformación económica y social. Necesitamos empleo, riqueza, oportunidades, que venga turismo, que pongamos en valor nuestra tierra. Pero eso solamente se puede hacer si hay un gobierno que sea capaz de dialogar, de coordinarse, de sentarse para hacer una Huelva mejor. Por eso, para mí es importantísimo que nos unamos todos", ha insistido.

Asimismo, Miranda ha apostado por la digitalización del Ayuntamiento de Huelva, pero "a la vez, tiene que escuchar a los vecinos", porque "se hacen obras que nadie pide", por eso, la ciudad "necesita una mirada de mujer pero integradora, en la que hombres y mujeres trabajen juntos en la misma dirección".

"Ha llegado el momento del cambio. Me lo dicen día a día los vecinos cuando voy por la calle. Tenemos ilusión en el cambio. Estamos en el momento de no perder el tren de las oportunidades. Hay dos modelos, el de nuestro presidente, Juanma Moreno, un modelo de eficacia en la gestión que ha levantado Andalucía y la ha puesto al nivel de Cataluña o de Madrid; o el modelo de los alcaldes socialistas con Gabriel Cruz, que es el del abandono y la pérdida del pulso en la calle", ha manifestado.

En este sentido la candidata ha afirmado que cuenta con toda la ilusión para hacer el "cambio realidad" en Huelva, porque su proyecto "mira al futuro y quiere crear oportunidades de empleo, de crecimiento y desarrollo", porque "ante todo Huelva tiene un potencial increíble y nosotros sí creemos en sus posibilidades".

Miranda también ha querido poner en valor el equipo que la acompaña, "el equipo de la solvencia, del liderazgo, de la capacidad de gestión y de la ilusión por hacer las cosas con criterio, con planificación, teniendo en cuenta a los vecinos con la mirada puesta en los retos del presente y del futuro, apostando por el impulso necesario que hará avanzar a Huelva".