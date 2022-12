El PP lamenta el "retraso de seis años" en las obras del Mirador del Conquero de Huelva

HUELVA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el ayuntamiento de Huelva, Jaime Pérez, ha lamentado este viernes el inicio del comienzo de las obras de las laderas del Conquero "después de seis años de retraso" y "sin el consenso y la participación vecinal que reclaman un cambio para impedir quedar aislados".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Jaime Pérez ha criticado que "no tiene sentido acometer unas obras que acumulan un retraso de seis años cuando los vecinos no han sido oídos y han tenido que acudir a la Oficina del Defensor del Pueblo en Andalucía, porque el alcalde no les recibe, ni le escucha".

Por ello, el portavoz del PP ha reclamado al alcalde "sentido común" antes de cometer esta obra de remodelación de la avenida Manuel Siurot, "reduciendo su calzada a un solo sentido con lo que se limita el acceso al barrio de La Orden y la zona Norte de la ciudad".

"Con esta obra se deja aislados a los vecinos de la barriada del Parque Moret que no tienen otra alternativa para acceder al centro más que dar una vuelta de más de 15 minutos. Pero no solo los vecinos del Parque Moret a través de la AA.VV. Mirador del Conquero se quejan, a ellos se unen hasta ocho asociaciones de la zona", ha aseverado.

Asimismo, Pérez ha reprochado que estas obras "no cuentan tampoco con el parecer de los centros educativos de la zona, ni de la dirección de la Ciudad Deportiva, ni aparece siquiera en el Plan de movilidad recientemente aprobado inicialmente en el pleno".

En este sentido, los concejales del PP han presentado dentro de las alegaciones del Plan de Movilidad, "la propuesta 8/35" en la que solicitan la derogación del Plan Conquero para que la vía "vuelva a tener doble sentido".

Al respecto, el popular han subrayado que estas obras pertenecen al Plan Edusi "cuya fecha de ejecución ya está cumplida, y que acumula retrasos, incumplimientos, mala ejecución y malestar de los vecinos".

"En concreto, las obras de remodelación de la avenida Manuel Siurot se elevan a 2,5 millones de euros, en tres fases, siendo la primera la que la deja en una sola dirección con el perjuicio e incomunicación para los vecinos de La Orden y de la barriada del Parque Moret que quedan aislados", ha subrayado.

Sin embargo, Pérez ha afeado que "nada se dice de la actuación en las laderas del Conquero y en los cabezos que en estos años de mandato de Cruz solo han conocido suciedad, abandono e incendios".

Ante ello, los concejales del Grupo popular elevaran al pleno del mes de diciembre una propuesta para recuperar el Plan Estratégico de Accesibilidad para la ciudad de Huelva, aunque "no es la primera vez que se reclama este plan, que fue anunciado por el propio alcalde en el año 2016, al comienzo de su mandato".

"El gobierno de Cruz es un experto en anunciar planes a bombo y platillo que luego quedan en nada, ya que se creó una comisión para trabajar en la elaboración de un plan de accesibilidad que, después de varias reuniones, quedó en nada pese a que en la página web del ayuntamiento sigue estando presente", ha señalado Jaime Pérez.

En la propuesta, los populares reclamarán que se retomen los trabajos que comenzaron en la comisión municipal de accesibilidad y movilidad, porque, como ha afirmado el portavoz, "hay que trabajar para garantizar la accesibilidad viaria, en los espacios públicos, edificios municipales y en los transportes públicos".

Por tanto, los populares solicitan que se cumpla la propuesta popular de adecuar los espacios municipales para favorecer la accesibilidad, así como que el plan de movilidad recoja un anexo sobre accesibilidad en la ciudad de Huelva.

EL BOE Y SÁNCHEZ DEJAN POR "MENTIROSO" AL ALCALDE

En otro orden de cosas, el portavoz del PP, ha declarado que "queda demostrado al publicarse el informe del Gobierno de España sobre la Agencia Espacial Española que la ciudad de Huelva no cumple dos de los requisitos expuestos por el propio Gobierno central, como el de la sede y el de la comunicación férrea y aérea".

Por ello, a juicio del portavoz del PP, Cruz "ha faltado a la verdad queriendo confundir con la sede de la Agencia Espacial a la que le forzamos a presentarse desde el PP para sacar al alcalde de su inmovilismo y pasotismo".

"Cruz ha hecho mal el dossier y ha tenido una calificación de deficiente técnicamente porque la sede que se le ha ofrecido no era la adecuada y, además, no tenemos alta velocidad ni un aeropuerto directo y eso es responsabilidad exclusiva del Gobierno de Sánchez y de quien preside esta ciudad que ha sido incapaz de alzar la voz para pedir estas infraestructuras a su jefe de filas", ha aseverado.

Por ello, Pérez ha reprochado que el alcalde "falta a la verdad, intenta confundir y se parece cada vez más al presidente del Gobierno", por eso es "importante" que los onubenses "sepan que votar a Cruz es votar a Sánchez y al revés porque los dos no le dicen la verdad ni al notario y las consecuencias por desgracia, las pagamos siempre los mismos".