El PP-A pide a Espadas que decida "si defiende a los alcaldes del PSOE o a Sánchez" ante los regadíos en Doñana

CÓRDOBA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha pedido este lunes al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que "decida de una vez por todas" ante la ordenación de zonas regables en la comarca de la Corona Norte de Doñana, en Huelva, "si defiende a sus alcaldes, a los vecinos de Andalucía que están afectados con este problema que generó el PSOE, o a Pedro Sánchez para mantenerlo en el sillón".

En una rueda de prensa en Córdoba, el popular ha manifestado que "Espadas tiene que decidir a qué se dedica", de manera que "tiene que recordar que esto es un problema que generó el propio PSOE y que no han sido capaces de corregir en los últimos 15 años", ha recordado el número dos del PP regional.

En este sentido, ha remarcado que "es importante que sea coherente", de ahí que le haya cuestionado sobre "a quién quiere defender", porque "sus alcaldes de esa comarca están a favor de la iniciativa legislativa del PP" sobre la situación en dicha comarca.

Así, le ha pedido al "PSOE, a todos los portavoces de Sánchez en Andalucía y a todos los ministros y representantes que tiene en Andalucía que no embarren más, que no utilicen más a los andaluces y que no utilicen más en este caso a los agricultores de Huelva", de ahí que haya solicitado que "hablen claro y digan a qué se dedican y a quién se quieren dedicar".