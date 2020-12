El PP pide a la Subdelegación en Huelva que explique "los traslados de inmigrantes"

HUELVA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha solicitado este lunes explicaciones a la Subdelegación del Gobierno en Huelva sobre la gestión de la crisis migratoria y "los traslados de inmigrantes a Huelva".

Tras lamentar que hayan tenido conocimiento de dichos traslados a través de la prensa, González ha se ha referido a la llegada de inmigrantes a la península desde Gran Canarias.

Así, González ha pedido a la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, "que dé explicaciones a los onubenses sobre los traslados de migrantes en situación irregular a Huelva que hemos conocido a través de la prensa".

El popular ha señalado que es "un ejemplo más de la falta de transparencia de este Gobierno que ha estado negando que hubiera traslados, cuando estaban sucediendo desde el pasado 17 de noviembre a través del ferry Gran Canarias-Huelva".

"Los ciudadanos deben saber por qué se les ha mentido y en qué condiciones han entrado en Huelva estas personas, los motivos por los que no se ha informado a las autoridades de la comunidad, y si lo han hecho con control sanitario frente al Covid y con la atención humanitaria suficiente", ha remarcado.

Interfresa ha intervenido en los últimos días para ayudar a nueve trabajadoras marroquíes con contrato en origen que han quedado 'atrapadas' en España al denegarles la naviera el embarque en el puerto de Algeciras (Cádiz), cuando se disponían a regresar a Marruecos.

De otro lado, del "gran fraude" el Ingreso Mínimo Vital (IMG), "proyecto estrella del Gobierno cuyo resultado en la provincia de Huelva es del 82% de las solicitudes desfavorables o pendiente de tramitación seis meses después".

González ha lamentado que solo el 18% de las 13.665 solicitudes efectuadas hasta principios de noviembre han sido aprobadas, lo que se traduce a que 11.264 familias onubenses "siguen esperando su tramitación o han obtenido un no por respuesta".

"El Gobierno de Sánchez e Iglesias lo anunciaron como su gran proyecto y lo han convertido en la gran estafa a las familias más necesitadas. Una vez más la incapacidad del Gobierno central afecta a los onubenses. Apenas unas 2.401 solicitudes, ni a una quinta parte de las presentadas, han sido aprobadas".

En este sentido, el popular ha defendido que sea "el Gobierno andaluz el que desarrolle la gestión de la ayuda ante el caos burocrático que ha sumido PSOE y Podemos a las familias y a los trabajadores sociales de los ayuntamientos y de la Junta".

Así, el popular ha recordado que "en Andalucía de las 210.000 familias beneficiarias del mismo ha llegado a poco más de 46.000, menos de una cuarta parte de las solicitudes; y además hay casi 160.000 ayudas aún sin resolver".

"No se puede jugar con las esperanzas de las familias que lo necesitan. El Gobierno de Sánchez e Iglesias no puede perder más el tiempo, no pueden permanecer de brazos cruzados. Hay familias onubenses que necesitan esta ayuda que aún no ha sido resuelta por incapacidad del PSOE y Podemos", ha concluido.