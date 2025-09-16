El PP reafirma su compromiso con los municipios de Huelva en un encuentro de trabajo con cargos públicos

HUELVA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Huelva ha celebrado un encuentro de trabajo con cargos públicos con el objetivo de "coordinar iniciativas y poner en marcha acciones que "beneficien a la provincia", según ha destacado el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el popular ha subrayado que este tipo de encuentros "reafirman el compromiso" del Partido Popular con los municipios y los ciudadanos, ya que "se atienden y se buscan soluciones a muchas de las demandas que le plantean a los representantes públicos".

En este sentido, González ha señalado que el modelo de hacer política del Partido Popular se caracteriza por "estar pegados a la calle, escuchando las necesidades de los vecinos y vecinas y ofreciendo soluciones como ha demostrado durante estos siete años Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía".

De este modo, el presidente de los populares onubenses ha remarcado que el Gobierno andaluz cuenta con "una importante" agenda inversora en la provincia de Huelva, de ahí que sea "la de mayor inversión por habitante del conjunto de las ocho provincias andaluzas con un total de 591 euros por habitante y con una inversión en los presupuestos de este año que supera los 317 millones de euros".

En contraste, González ha criticado al Gobierno de España que "sigue sin poner solución a los agravios comparativos que tiene Huelva con otra provincia de España, sobre todo en materia ferroviaria, pero también en cuanto infraestructuras hídricas y de carreteras".