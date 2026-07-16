El PP resuelve la expulsión del concejal de Punta Umbría (Huelva) José Luis Contreras tras marcharse a UPU

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno. - PP DE HUELVA

HUELVA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ha resuelto la expulsión del Partido Popular de José Luis Contreras Corrales, tras la su decisión de abandonar el Grupo popular en el Ayuntamiento de Punta Umbría para incorporarse al equipo de gobierno municipal correspondiente a los independientes de UPU.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la resolución disciplinaria señala la infracción como "muy grave" tras marcharse al equipo de Gobierno cuando "los ciudadanos le habían elegido en las elecciones representando al Partido Popular", lo que ha calificado la secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, como "un acto de transfuguismo político".

Tal y como aparece en la resolución, se aprueba la expulsión del Partido Popular: "Confirmar la resolución del Comité Autonómico de Derecho y Garantías del Partido Popular de Andalucía del 15 de mayo de 2026, que acuerda la expulsión del Partido Popular de José Luis Contreras Corrales por la Comisión de infracciones muy graves del artículo 16.1.d y 16.1.e de los Estatutos Nacionales".

Asimismo, se especifica que "la presente resolución es firme y contra ella no cabe recurso alguno en el orden interno del partido, pudiendo únicamente ser impugnada en los juzgados y tribunales competentes, conforme al artículo 31.2 del Reglamento de Régimen Disciplinario y de Garantías".

Con la presente resolución del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP se avala el procedimiento de expulsión iniciado por el Comité Ejecutivo provincial del Partido Popular en Huelva del que fuera concejal del PP en Punta Umbría José Luis Contreras.

Berta Centeno, ha venido insistiendo que la decisión "personal" de abandonar el Grupo popular para sumarse al Gobierno municipal de UPU en Punta Umbría respondía "únicamente" a un "interés personal", y que "no había ninguna razón que tuviera que ver por el bienestar" de los vecinos y vecinas de Punta Umbría.