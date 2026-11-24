La candidata número uno del PP al Congreso por Huelva, Pilar Miranda, en un encuentro con representantes del sector agrícola y de las comunidades de regantes de la provincia. - PP HUELVA

HUELVA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del PP al Congreso por Huelva, Pilar Miranda, ha mantenido este martes un encuentro con representantes del sector agrícola y de las comunidades de regantes de la provincia durante el cual, entre otras cuestiones, les ha trasladado el "compromiso" de Alberto Núñez Feijóo con las infraestructuras hídricas "que necesita Huelva para garantizar el futuro de su agricultura y el desarrollo de su economía".

Al respecto, según ha indicado el PP en una nota, la candidata ha defendido la "necesidad" de que el Gobierno de España "se implique en la búsqueda de soluciones al déficit de infraestructuras hídricas" de la provincia y "escuche las demandas" de un sector "estratégico" para el empleo y la riqueza de Huelva, "porque el campo onubense necesita alianzas".

"Ya existe una buena colaboración con el Gobierno de Juanma Moreno, pero necesitamos también que el Gobierno de España mire hacia Huelva, escuche al sector y se comprometa con nuestro presente y nuestro futuro", ha dicho Miranda.

En este sentido, la candidata ha señalado que el sistema de explotación de la provincia "arrastra un déficit anual" de alrededor de 80 hectómetros cúbicos, una situación "que exige actuaciones urgentes y una planificación que aporte garantías de suministro".

"No podemos seguir viviendo pendientes de si llueve o de si llega una nueva sequía. Huelva necesita soluciones y no puede permitirse que cientos de hectómetros cúbicos terminen en el mar mientras nuestros agricultores, nuestra industria, nuestro turismo y nuestros municipios necesitan agua", ha afirmado.

Tras lo expuesto, Miranda ha anunciado su "compromiso" de trabajar para que el Gobierno de España se incorpore a la mesa de trabajo que mantienen las organizaciones de regantes con la Junta de Andalucía, "ya que tenemos que sentarnos todas las administraciones, con los regantes y las organizaciones del sector en el centro, ordenar las prioridades, poner fechas y cumplir los compromisos pendientes".

Entre las actuaciones que considera imprescindibles ha citado la presa de Alcolea, el Canal de Trigueros, el desdoble del túnel de San Silvestre, Pedro Arco y la mejora de Bocachanza I, así como la ejecución de Bocachanza II. También ha defendido estudiar todas las alternativas posibles, incluida la desalación "cuando sea necesaria". Todo ello, ha precisado, "desde el diálogo, respetando la planificación hidrológica y la legislación vigente, incluida la Ley 10/2018 del Trasvase".

"Sé que hará falta negociación y, sobre todo, presupuestos, pero Huelva no puede seguir esperando. Tenemos la palabra y el compromiso de Feijóo con Alcolea y con las necesidades de nuestra provincia", ha subrayado.

UNA PAC "MÁS JUSTA"

Junto a las infraestructuras hidráulicas, la candidata ha trasladado las propuestas del PP para "mejorar la rentabilidad de las explotaciones y garantizar el futuro del sector". Entre ellas, ha destacado la defensa de una Política Agraria Común (PAC) "más justa, con presupuesto propio y sin recortes para el periodo 2028-2034, contando con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias" y ha manifestado que "Andalucía ha perdido alrededor de 500 millones de euros en el actual marco 2023-2027 y Huelva unos 15 millones".

Asimismo, ha defendido controles "más estrictos" en frontera y condiciones de "reciprocidad" para "evitar que los productores onubenses compitan en desventaja frente a alimentos procedentes de terceros países que no están sometidos a las mismas exigencias laborales, medioambientales y sanitarias".

En materia de rentabilidad, las propuestas de Feijóo incluyen medidas fiscales "adaptadas a la realidad del campo", mecanismos para "compensar los años buenos con los malos, mejores seguros agrarios y un seguro de ingresos y rentas frente a las alteraciones del mercado". También se plantea "impulsar el autoconsumo eléctrico y una tarifa energética adaptada a las campañas agrícolas".

Miranda ha abordado igualmente "la necesidad de garantizar mano de obra suficiente durante las campañas, agilizando la contratación en origen y facilitando los sistemas de sustitución por bajas y descansos". A ello se suma el impulso al relevo generacional, la incorporación de jóvenes y el apoyo específico a las mujeres rurales, junto con la innovación y la tecnología.

Todas estas medidas se enmarcan en la propuesta de Feijóo de poner en marcha un Pacto Nacional para el Campo, el Mar y el Monte "que aporte estabilidad a las políticas agrarias y reconozca el carácter estratégico del sector agroalimentario".

Tras escuchar todas las propuestas, el PP ha señalado que los representantes del sector han "agradecido" tanto el espacio de diálogo en el que "se han sentido escuchados", como el "compromiso mostrado" por la candidata para "luchar" por las infraestructuras en Madrid.