PP-A y Vox aprueban en el Parlamento reclamar al Estado "ampliar las ayudas" ante el temporal con avales y préstamos ICO

El diputado del PP Manuel Andrés González, este jueves en el Pleno del Parlamento en la defensa de la PNL sobre regeneración de playas. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves dos Proposiciones no de Ley (PNL) del Grupo Popular sobre daños en infraestructuras y en playas. La iniciativa sobre reparación de infraestructuras han sumado los votos favorables del Grupo Popular y de Vox en Andalucía y el rechazo de los grupos de izquierda: Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.

Quiere que la Asamblea autonómica reclame a la Administración del Estado "ampliar el alcance de las ayudas" del acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de febrero, entre ellos, "la apertura de líneas de avales y de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial".

Como principio busca que el Parlamento reclame al Gobierno que en su evaluación de los daños "tenga en cuenta todos los datos proporcionados por la Junta de Andalucía y los municipios afectados" y quiere que con las ayudas "se evite la dilación en el tiempo sufrida por los afectados de catástrofes anteriores".

Ahí incluye las ayudas a los proyectos municipales de reparación de infraestructuras, instalaciones y equipamientos, además de la declaración de zona de actuación especial y de emergencia de las obras para reparar los daños en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público. La iniciativa la han defendido la diputada del PP Celia Santiago.

Propone el Grupo Popular que se consideren como "obras, servicios o suministros de emergencia los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios y de valoraciones de daños, cualquiera que sea su cuantía" y reclama incrementar "las ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales".

Plantea la PNL del PP-A que se bonifique la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del ejercicio donde haya acontecido la emergencia, ya sea sobre una vivienda, una factoría industrial, turística o una explotación agraria, ganadera o forestales. Esa bonificación la extiende al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

Pide una compensación en los Presupuestos Generales del Estado para afrontar la disminución de los ingresos en los tributos de los ayuntamientos y diputaciones provinciales por la adopción de las medidas precedentes.

La PNL propone reducir a un 0,01 de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas y la autorización de un esquema de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para los damnificados por los efectos de los temporales.

Apuesta también el Grupo Popular por "una exoneración del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras duren las extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones temporales de la jornada de trabajo que tengan su causa directa en la emergencia", además de que en las pérdidas de actividad se mantenga "dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador".

En este punto quiere del Estado el Grupo Popular que autorice que las prestaciones por desempleo vinculadas con las emergencias no se compute el tiempo de percepción y evitar "consumir los períodos máximos de percepción establecidos", así como que haya prestaciones por desempleo para los supuestos de trabajadores que, sin los períodos de cotización necesarios, tengan que afrontar la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo según circunstancias excepcionales.

Aprobación de una moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y de empresas y trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social que hayan sufrido daños por la catástrofe y la devolución de las cantidades ingresadas en concepto de cuotas, incluidos los intereses de demora, los recargos y costas de los cotizantes a la Seguridad Social que las hayan satisfecho son otros dos aspectos de la iniciativa aprobados.

Pide la PNL del PP-A que el Gobierno ejecute "a la mayor brevedad" las partidas del Fondo de Contingencia, así como aprobar una adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para afrontar los daños amparados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Busca la iniciativa del Grupo Popular que el Gobierno reclame la aplicación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y la flexibilización del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Fondo de Cohesión con objeto de que se puedan destinar "a la atención de las familias afectadas y a la recuperación del tejido productivo".

Quiere el Grupo Popular de la Administración del Estado que "promueva las medidas" para que las compañías aseguradoras y el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) "aceleren y faciliten la peritación y gestión de las reclamaciones de sus clientes en las zonas afectadas", así como el cobro de las indemnizaciones, para lo cual demanda el aumento de los peritos para valoración de los siniestros y de agentes en la gestión de todas las solicitudes.

Reclama del Gobierno que acabe "a la mayor brevedad" la reparación de infraestructuras viarias dañadas, entre las que menciona "con especial énfasis" las carreteras A-48, A-44, A-381, A-7 y N-340, los servicios de Cercanías y Media Distancia afectados, las líneas de alta velocidad Córdoba-Málaga y Madrid-Sevilla tras el accidente de Adamuz (Córdoba).

Propone el Grupo Popular que "el Gobierno revise y actualice urgentemente los planes de emergencia de las presas de titularidad estatal en Andalucía", así como planifique "el diseño, ejecución y mantenimiento de infraestructuras hídricas declaradas de interés general del Estado pendientes en Andalucía".

REGENERACIÓN DEL LITORAL TRAS EL TEMPORAL: APORTES DE ARENA EN HUELVA

Junto a esta iniciativa el Pleno de la Asamblea legislativa autonómica también abordará otra PNL del Grupo Popular en este caso sobre regeneración del litoral andaluz afectado por la sucesión de temporales. La iniciativa la ha defendido el parlamentario Manuel Andrés González.

Busca que el Parlamento reclame al Gobierno declarar las franjas del litoral andaluz más afectadas "en situación de grave regresión", situación que se recoge en la Ley y el Reglamento General de Costas, y de esa forma "ejecutar por vía de emergencia las obras de estabilización, protección y restauración del dominio público marítimo terrestre".

Demanda la PNL un plan de ayudas para los municipios costeros con playas gravemente afectadas y que, para ello, "tenga en cuenta todos los datos proporcionados por la Junta de Andalucía y los municipios afectados. Estos dos puntos han recibido el apoyo de todos los grupos, menos el de Por Andalucía, que ha votado en contra.

Quiere que la Cámara autonómica pida al Gobierno "acelerar urgentemente los aportes de arena" a las playas de Huelva dañadas por el tren de borrascas y donde enumera los casos de Matalascañas, Mazagón, El Portil, e Isla Cristina. El propósito es que "todas estén en óptimas condiciones antes del comienzo de la temporada estival".

Aspira la iniciativa del PP a que el Gobierno diseñe "un calendario de hitos" para acabar "la pérdida continua de litoral en las playas andaluzas".

Estos dos últimos apartados de la iniciativa ha contado con el apoyo de los grupos Popular, Socialista y Vox en Andalucía y ha cosechado el rechazo de Por Andalucía y la abstención del Grupo Mixto-Adelante Andalucía.