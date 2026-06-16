Los Premios Huelva de Periodismo 2025 premian la labor de los "profesionales de la información veraz"

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, durante el acto. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial y la Asociación de la Prensa de Huelva han entregado este martes los Premios Huelva de Periodismo 2025, galardones que distinguen los trabajos que promocionar los valores periodísticos, históricos, económicos, sociales y culturales de la provincia a través de los medios de comunicación. El presidente de la institución provincial, David Toscano, ha señalado que se premian a "los profesionales de la información veraz".

Según ha indicado la Diputación en una nota de prensa, Rafael López, de Onda Cero Huelva; Miguel Ángel Gea, de Canal Sur TV; Chema Rodríguez, de El Mundo y Josué Correa, de Huelva Información, han sido los galardonados en una edición que ha destacado por la participación y la diversidad de formatos, temas y enfoques del periodismo.

En este sentido, Toscano ha señalado que en "una sociedad que genera miles de mensajes al día, publicaciones que circulan a una velocidad vertiginosa y con herramientas capaces de generar textos, imágenes o voces que parecen reales, más valor adquiere el trabajo de los periodistas". "Porque cualquiera puede difundir información. Pero el periodista es quien la contrasta, la verifica y la convierte en conocimiento útil para los ciudadanos, y esa diferencia es fundamental", ha subrayado.

Asimismo, ha subrayado que "no hay información veraz sin periodistas que puedan ejercer su trabajo con independencia, profesionalidad y libertad", y "si hay un periodismo especialmente valioso es el que se hace cerca de las personas".

Al respecto, ha indicado que la prensa local desempeña "una función que nadie puede sustituir", ya que es "la que cuenta las historias de la tierra". "La que pone nombre y rostro a quienes construyen Huelva cada día y la que nos ayuda a comprender quiénes somos".

En este sentido, Toscano ha subrayado el valor los trabajos premiados, porque "todos ellos recuerdan algo esencial: que el periodismo sigue siendo, ante todo, una manera de mirar la realidad". "Son cuatro trabajos distintos, cuatro formas de ejercer el oficio, pero una misma vocación: observar la realidad con atención y ponerla al servicio de los ciudadanos".

La Diputación de Huelva patrocina desde hace 15 años unos premios que reconocen a los profesionales de los medios de comunicación, "que cada día salen a la calle con una libreta, un micrófono, una cámara o un ordenador para ayudar a entender mejor el mundo".

Para la presidenta de la Asociación de la Prensa de Huelva, Aurora Smet, estos galardones son un homenaje a todos aquellos periodistas cuyo trabajo es "un reflejo de la sociedad onubense", porque "han abarcado las grandes acontecimientos y situaciones que se han producido en la provincia durante este año".

"Los trabajos de esta edición han tenido una calidad excelente, a la que hay que sumar la calidad personal de los premiados, su compromiso con la sociedad y un ejercicio constante de serenidad y sobre todo, de honestidad", ha indicado.

Por su parte, el presidente del Jurado, escritor onubense y profesor universitario Manuel Ángel Vázquez Medel, ha destacado "la cantidad y calidad de aportaciones en todos los formatos y cauces del periodismo, la dimensión ética y estética de los trabajos y la profesionalidad de sus autores". "Este premio lo es también para el periodismo de Huelva y sus profesionales, que a mí me hacen sentirme, una vez más, orgulloso de mi tierra", ha comentado.

Vázquez Medel se ha referido al aforismo "sin periodistas éticos no hay periodismo y sin periodismo auténtico y veraz no hay democracia". Porque, según ha añadido, "es eso lo que nos jugamos en estos tiempos de intoxicación y falsificación informativa: la calidad democrática de nuestra sociedad, que debe descansar en ese imperativo de la información veraz que proclama nuestra Constitución".

El presidente del Jurado ha felicitado a los ganadores del Premio Huelva de Periodismo 2025 afirmando que "todos ellos son exponentes de compromiso ético y estético con la comunicación, de rigor en sus fuentes y de excelencia en sus creaciones, de sensibilidad ecológica, cultural y social". "Un verdadero ejemplo del mejor periodismo".

El Premio Huelva de Periodismo está organizado por la Asociación de la Prensa de Huelva con el apoyo institucional de la Diputación Provincial. Cada categoría está dotada con 1.250 euros, y en esta edición se han presentado 64 trabajos, de los que casi la mitad corresponden a Prensa, mientras que 15 concurrieron en el medio Televisión, 13 en Fotografía y siete en Radio.

FALLO DEL JURADO

En la categoría de Fotografía, el premio ha recaído, por segundo año consecutivo, en el fotoperiodista Josué Correa Araujo por su trabajo 'Pure Love', publicado en la galería de fotos de Huelva Información. El jurado destaca "el valor informativo y testimonial", así como la técnica y capacidad de plasmar en la fotografía "la intensidad y el dramatismo del momento, sin olvidar la belleza de la misma y su impacto periodístico".

En la categoría de Prensa, el premio ha sido para el reportaje 'El milagro de Doñana tras el peor incendio' de Chema Rodríguez, publicado en El Mundo. El jurado destaca "la calidad y relevancia de la información" en relación a un hecho de gran trascendencia, enfocado en la labor de los técnicos y la búsqueda del consenso político como claves para la recuperación del territorio.

Por otro lado, 'Temporeras emprendedoras' del equipo encabezado Miguel Ángel Gea, emitido en el programa 'Solidarios Canal Sur TV, ha sido premiado en la modalidad de TV. El jurado destaca "la alta calidad informativa" sobre un tema social, subrayando "la colaboración entre entidades privadas y públicas para poner en valor, desde la sensibilidad y el respeto a las mujeres, a un colectivo ignorado por la sociedad".

En la modalidad de radio, el premio ha recaído en el programa 'La vuelta a Huelva en 80 pueblos' de Rafael López, emitido en Onda Cero Huelva. Se destaca el trabajo documental y la realización dinámica de entrevistas a pie de calle con diferentes protagonistas de la sociedad local, subrayando la conexión con la ciudadanía y "el alto valor informativo sobre el patrimonio de la provincia onubense".