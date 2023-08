El presidente de la Diputación de Huelva propone el 3 de agosto como el 'Día del Onubensismo' para la provincia

HUELVA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, ha propuesto establecer el 3 de agosto como 'Día del Onubensismo', para así establecer una "jornada en la que, quienes vivimos en los 80 municipios de la provincia de Huelva compartamos señas de identidad y exhibamos ante el mundo lo profundamente orgullosos que estamos de nuestras raíces, de lo hicimos y de lo que somos".

En su discurso en la Sesión Extraordinaria de la Real Sociedad Colombina Onubense celebrada este jueves en el Monasterio Santa Maria de la Rábida, Toscano ha asegurado que el 3 de Agosto "es parte esencial de nuestro ADN", al tiempo que ha manifestado que "estamos obligados a reivindicarlo todos unidos: las administraciones y los ciudadanos, con la Real Sociedad Colombina al frente", según ha comunicado la Ente Provincial en una nota de prensa.

En esta línea, el presidente de la Diputación ha añadido que "solo es cuestión de ponerse a trabajar y darle forma, porque el amor por la provincia de Huelva, que es lo fundamental, todos lo llevamos en nuestros corazones".

Para Toscano, el compromiso de la Diputación con la causa colombina es "inquebrantable" y ha mostrado su confianza en que "más pronto que tarde, tomemos verdadera conciencia de la enorme importancia que a día de hoy mantiene un acontecimiento que marcó el devenir de nuestra historia".

En este sentido, ha subrayado que "por fortuna para la provincia de Huelva, a la Real Sociedad Colombina Onubense, presidida durante tantos años por nuestro querido José María Segovia, nunca se le ha olvidado", y ha destacado que "lo ha tenido presente cada día de su casi siglo y medio de vida y hay que agradecérselo".

Asimismo, Toscano ha evocado la implicación que los pueblos onubenses tuvieron en la partida de las naves colombinas desde Palos de la Frontera, preguntándose "que no darían otras tierras por contar en su pasado con semejante acontecimiento: mientras hay quien incluso se tiene que inventar sus bandera, Huelva no lo necesita, le sobra historia", a lo que ha agregado que "su nombre es conocido en todos los rincones del planeta" al tiempo que ha resaltado que "realmente es muy grande, aunque creo que no somos conscientes de ello".

En este contexto, ha reiterado que "quien ha salvaguardado ese nombre y esa historia ha sido la Real Sociedad Colombina, de modo que estamos en deuda con ella", y ha aclarado que "una buena manera de comenzar a saldar esa deuda, y de la que resultarían beneficiados todos los municipios de Huelva, es que otorguemos al 3 de agosto el lugar que le corresponde a nivel provincial".

Por su parte, el presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, Eugenio Toro, ha agradecido la reivindicación del espíritu colombino de la provincia del presidente de la Diputación, en este sentido ha comunicado que "en ese deseo de reivindicar nuestra Historia con mayúsculas siempre vas a tener a nuestra Sociedad a tu lado, porque nuestra historia colombina y descubridora, además de ser exclusiva de Huelva, es española y universal", y ha continuado exponiendo que "tenemos una historia, un idioma, unas tradiciones y una cultura común compartida con América que debemos defender, proteger y divulgar".

Respecto a la conmemoración del 3 de agosto, Toro ha señalado que "además de recordar una empresa histórica, celebramos de alguna manera el nacimiento de una nueva realidad que tiene origen onubense", y ha agregado que "se trata de celebrar el nacimiento de una realidad nueva, por fusión durante siglos de españoles y americanos, que produce eso que llamamos nuestra cultura común".

En este sentido, ha indicado que "enriquecer esa diversidad y salvaguardar esa unidad cultural es la tarea de todos nosotros, pero especialmente de las instituciones", a lo que ha añadido que "la responsabilidad que nos alcanza es enorme, y lucharemos anónimamente, ya que no venimos a crearnos prestigios personales, pues solo nos interesa el fruto que se recoge y no las manos que lo cultivan".

De igual forma, el presidente de la Sociedad Colombina ha asegurado que "trabajaremos apasionadamente con el ardiente deseo de que cuando nos releven nos sintamos orgullosos de haber conseguido una mayor unión y conocimiento de ese legado común histórico que mantenemos con América".

Toro ha agradecido la gran labor que ha desarrollado durante años José María Segovia como presidente de la Colombina, para quien ha solicitado a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda --presente en el acto--, el nombre de una calle. Asimismo, ha mostrado su gratitud al presidente de la Diputación, al Ayuntamiento de Palos de la Frontera, al almirante de la Flota, al obispo y a la Autoridad Portuaria de Huelva.

HUELVA "COMO LOCOMOTORA DE ANDALUCÍA"

Además, en la sesión ha intervenido la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que se ha mostrado "convencida" de que "Huelva se va a redescubrir a sí misma como locomotora de Andalucía". En esta línea, ha subrayado que "Huelva tiene que volver a ser descubridora de sus potencialidades, de su riqueza, de su patrimonio y de su mayor capital: su gente".

López también ha resaltado "el compromiso con Huelva de la Real Sociedad Colombina Onubense", a la que ha agradecido "el trabajo constante para el enriquecimiento de la sociedad onubense y andaluza, poniendo a Huelva y a Andalucía en el centro de la historia y de la gesta descubridora".

En este contexto, la consejera ha apostado por el "prometedor futuro de Huelva y, en un día simbólico para la provincia como es el 3 de Agosto", al tiempo que ha señalado que "Huelva tiene que volver a desplegar sin complejos sus velas, como hace 531 años hicieron la Pinta, la Niña y la Santa María", y ha subrayado que "soplan vientos de prosperidad para una provincia que siempre ha sido tierra de gente emprendedora y valiente".

Durante la sesión han recibido la Medalla de Presidente Honorífico de la Real Sociedad Colombina tanto David Toscano como el almirante de la Flota Eugenio Díaz del Río y quien ha dirigido la Sociedad durante numerosos años, José María Segovia, que ha recibido un prolongado y caluroso aplauso.

Igualmente, se ha entregado el Colón de Honor de la Real Sociedad Colombina al subdelegado saliente de Defensa en Huelva, coronel Amós Paramio Pérez, al diario Huelva Información por su 40 aniversario y a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).