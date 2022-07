Presidente de FOE pide al nuevo Gobierno andaluz la "confianza socioeconómica" para que Huelva "avance"

HUELVA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García Palacios ha pedido que el nuevo Gobierno andaluz genere la "confianza socioeconómica que "Huelva precisa para avanzar".

En una entrevista concedida a Europa Press, García Palacios ha destacado que en el nuevo escenario dibujado tras las elecciones autonómicas, desde la FOE se insiste en la "necesidad" de que desde el Gobierno de Andalucía "se genere confianza socioeconómica y se facilite la actividad de las empresas y el conjunto de la economía para avanzar en los parámetros que el conjunto de la región, y Huelva especialmente, precisa".

"Será especialmente relevante que el uso de la mayoría absoluta que han conseguido se utilice en el buen sentido, escuchando a los profesionales y despojando de toda ideología a las decisiones que afecten al futuro de nuestra sociedad", ha valorado.

En este sentido, el presidente de la patronal onubense ha recordado que Huelva "se posiciona" en el panorama regional, nacional e internacional con "una pujante industria química y energética, la propia actividad minera que resplandece con fuerza en comarcas que cobran una actividad inusitada, la acción tractora que está ejerciendo la industria agroalimentaria o el dinamismo del territorio como destino turístico".

"Sin embargo, desde esos mismos sectores estratégicos ya se nos viene anunciando que llegará un freno en sus inversiones dadas las dificultades de acceder a sus mercados por vía terrestre y ferrocarril, fundamentalmente, lo que les está suponiendo replantearse algunos de sus proyectos, lo que supondrá un auténtico revés para una provincia donde cerca del 25 por ciento de su población está desempleada, que son cifras similares a la economía sumergida", ha abundado.

REFORMA LABORAL Y MODELO PRODUCTIVO

Por otro lado, el presidente de la FOE se ha pronunciado sobre el discurso de los sindicatos que reclaman un cambio en el modulo productivo.

Al respecto, García Palacios ha subrayado que "para tomar una posición previamente se debe conocer la alternativa y, a pesar de que repiten hasta la saciedad estas frases, ni siquiera quienes la claman saben a ciencia cierta a que se refieren, ni que significado tienen sus palabras".

"Lo que es una evidencia es que lo primordial es hacer más productivo nuestro modelo y, entonces, plantear evoluciones adecuadas a los tiempos y a los propios potenciales de los territorios en cuestión, todo lo demás son brindis al sol", ha añadido.

Por ello, García Palacios ha aseverado que "más que cambio productivo, hablemos de reindustrialización", que, a su juicio, es "lo que realmente necesita la provincia con urgencia" porque "apostar por la industria es hacerlo por un empleo estable y de calidad, que arrastren con su impulso al resto de sectores económicos, incardinemos seriedad en los postulados y podremos coincidir en más términos".

En otro orden de cosas, el presidente de la FOE ha valorado que en el acuerdo alcanzado de la reforma laboral, "aunque va en otra dirección y sentido a lo que se necesitaba, como los cambios en el ámbito de la temporalidad y la prioridad de aplicación del convenio sectorial al de empresa, buena parte de lo modificado en 2012 se mantiene", lo que ha supuesto, en su opinión, "una noticia menos lesiva", pero "en cualquier caso lesiva para las empresas, y si esto es así, también lo es para los componentes de las mismas".

"Los empresarios hemos aceptado esta reforma laboral porque el riesgo de no hacerlo era superior, evitándose imponer finalmente un texto unilateral que hubiera sido mucho más dramático para la actividad empresarial, aunque debemos reconocer que me parece generoso asumir que hemos aceptado lo que había, porque realmente no hacerlo hubiera resultado nefasto para nuestra sociedad", ha subrayado", ha manifestado.

En esta línea, el presidente ha asegurado que en la provincia de Huelva, la nueva regulación "tendrá un sector enormemente perjudicado, como es el agrario", dado que el campo tiene como "condición intrínseca la temporalidad", ya que "está ligado a una duración determinada, según épocas de recolección y otras casuísticas como el clima o la mayor o menor producción".

"Quién no quiera entenderlo o verlo demuestra un profundo desconocimiento de la realidad, que es menos malo que lo respalde con conocimiento de causa", ha concluido.