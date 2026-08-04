El presidente del PP de Huelva critica que viajar en tren en la provincia "se ha convertido en una aventura de riesgo"

Archivo - Tren de media distancia en la estación de Huelva. - RENFE - Archivo

HUELVA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha criticado el estado de la red ferroviaria de la provincia, ya que viajar en tren "se ha convertido en una aventura de riesgo", toda vez que ha lamentado el "estado pésimo" de las carreteras de la red estatal.

En una entrevista con Europa Press, González ha asegurado que recientemente ha tenido que viajar en dos veces a Madrid y "en ambas ocasiones ha llegado el tren con dos horas de retraso".

"Una persona que tiene una cita médica, la puede perder, con lo fundamental que es para su devenir vital; o alguien que tiene una entrevista de trabajo, puede quedarse sin esa oportunidad. En esos ejemplos se ve lo fundamental que es que el tren llegue a tiempo. Por tanto, es importantísimo que las conexiones ferroviarias funcionen como deben", ha aseverado.

Pero ha lamentado que hace 40 años "esto no ocurría". "Una persona que iba a Madrid sabía a qué hora concreta iba a llegar. Ahora es una incertidumbre, es una aventura de riesgo".

Además, ha insistido en que "ya no es que llegue tarde", sino también las "continuas averías de los trenes" y, con ello, que "los pasajeros se quedan en mitad de la nada" o "lo que ocurrió en enero en Adamuz, que se produzca un accidente con víctimas mortales".

A esto le suma que el gobierno de Sánchez "no dice absolutamente nada con respecto a la llegada de alta velocidad". "No sabemos nada, o sabemos lo mismo que hace ocho años, que no hay presupuesto ni nos dicen absolutamente nada de fechas y menos todavía de la conexión ferroviaria con el Algarve portugués".

Por tanto, según ha remarcado el popular, "más que dejadez absoluta de funciones" el Gobierno de Sánchez y el PSOE ejercen un "castigo a la provincia", porque es "intencionado".

"CARRETERAS EN MAL ESTADO"

Por otra parte, el popular también se ha referido a las condiciones en las que, a su juicio, se encuentra el sistema de carreteras del Estado en la provincia de Huelva.

Al respecto, ha aseverado que la autovía entre Sevilla y Huelva, la A-49, está "en pésimo estado", de hecho, pone de ejemplo "todos los accidentes que se producen a los largo de la misma debido a las condiciones en las que se encuentra".

"Y si vertebramos la provincia para arriba, lo mismo. La carretera nacional que parte de San Juan del Puerto y que llega, por un lado, hasta Santa Olalla del Cala y, por otro, a Rosal de la Frontera, se encuentra en nefastas condiciones", ha advertido.

Además, ha criticado que se haya "rechazado", porque "la tienen enterrada", la posibilidad desdoblar la N-435 por la zona norte de la provincia.

No obstante, ha enfrentado este "modelo" del Gobierno de España basado, en su opinión, en los "continuos incumplimientos" con "la forma de hacer del Gobierno de Juanma Moreno" que está atendiendo a "las demandas históricas".

Así, ha puesto de ejemplo las obras en ejecución del tercer carril en la carretera A-483, en el tramo de 9,8 kilómetros que conecta Almonte con El Rocío, principal acceso al Parque Nacional de Doñana y a las playas de Huelva.

"Era una demanda histórica porque se producían y se siguen produciendo, por desgracia, muchos accidentes y muchos fallecidos y el Gobierno de Juanma Moreno está cumpliendo", ha enfatizado.

Al respecto, el popular ha insistido en que la gente "puede comprobar que están allí las máquinas con las obras, yendo in situ y comprobando que ya es una realidad".