La procesión Magna Mariana de Huelva, una cita "histórica" que reunirá a 24 vírgenes coronadas y sacramentales

HUELVA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Santa Iglesia Catedral de la Merced ha acogido este miércoles la presentación de la procesión jubilar Magna Mariana, una cita "histórica" que reunirá el próximo 20 de septiembre en la capital onubense a 24 vírgenes coronadas de la diócesis, junto a imágenes sacramentales de la ciudad.

Así lo ha indicado el Obispado en una nota, en la que ha señalado que en el acto han participado autoridades civiles y eclesiásticas, que han subrayado la "relevancia espiritual, cultural y social de un acontecimiento que convertirá a Huelva en epicentro de la devoción mariana en el marco del Año Jubilar".

El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Antonio González, ha subrayado que la Magna Mariana será "un testimonio de la fe viva de Huelva y una oportunidad para mostrar, en las calles de la ciudad, la devoción mariana que tanto nos une" y ha invitado a "todas las hermandades de la capital", incluso a las que no formarán parte de la procesión, a que "engalanen a sus titulares dentro de sus capillas, para que también puedan ser contempladas por los fieles y visitantes en las parroquias que acogerán a hermandades procedentes de otros municipios".

González adelantó, además, que el obispo visitará el día previo a la Magna a "todas y cada una" de las hermandades participantes, "concluyendo la jornada con varios conciertos de bandas de música en enclaves como La Merced o San Pedro". Asimismo, la próxima semana se pondrá a disposición del público una guía de la Magna, al precio simbólico de tres euros, destinada "íntegramente a la obra social del Jubileo".

El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, refrendó el apoyo de la institución al evento, manifestando que para el puerto es "un honor respaldar la Procesión Jubilar". El Puerto se suma así al compromiso de otras administraciones que "reconocen la importancia de un acontecimiento que marcará un antes y un después en nuestra historia".

"Gracias a las hermandades participantes, y de manera especial a aquellas que se desplazarán desde distintos municipios. Una de ellas, la Bella de Lepe, embarcará desde nuestro muelle de las Canoas en su traslado de regreso, ofreciendo una jornada muy especial para el Puerto", ha explicado.

El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha calificado la Magna Mariana como "una expresión extraordinaria de devoción mariana, de fe popular y de identidad colectiva" y "una oportunidad única para Huelva como ciudad, para proyectarse al exterior, mostrar su capacidad de organización, su riqueza patrimonial y el talento humano y artístico de nuestra gente".

Asimismo, ha añadido que desde la Junta de Andalucía acogen "con entusiasmo" esta iniciativa y ha mostrado su "respaldo firme y decidido a su desarrollo". "Porque creemos en las raíces que nos unen, en el valor de las tradiciones y en el poder transformador de la cultura y la espiritualidad cuando se ponen al servicio del bien común", ha añadido.

"MAGNO ACONTECIMIENTO"

El vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Huelva, Alberto Fernández, ha agradecido "el esfuerzo, la entrega y la ilusión de hermandades, cofrades, ayuntamientos y vecinos de los municipios implicados en esta iniciativa" y ha destacado la "implicación" de los pueblos que "se han volcado para que sus Vírgenes coronadas brillen en sus recorridos por la capital".

"La Diputación de Huelva ha apoyado desde el primer momento este magno acontecimiento. Primero, como casa común de todos los municipios, y segundo, prestando un indispensable respaldo con el objetivo de que nada falle en una organización que es tan compleja como emocionante", ha señalado.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha subrayado el "compromiso municipal" con este evento y afirma que "Huelva se prepara con orgullo y responsabilidad para acoger esta Magna Mariana, que será un punto de encuentro de fe, tradición y cultura". "Queremos que los onubenses y quienes nos visiten vivan una jornada que quedará grabada en nuestra memoria colectiva, y para ello, el Ayuntamiento está trabajando estrechamente con todas las instituciones implicadas", ha manifestado.

Finalmente, el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, señaló que "en esta procesión se unirán, por primera vez, las imágenes de la Santísima Virgen María que han sido canónicamente coronadas en la diócesis onubense".

"Cada una representa un testimonio vivo del amor de nuestro pueblo cristiano por la Madre de Dios y una rica tradición mariana que ha iluminado a nuestra ciudad y a nuestros pueblos durante generaciones. Este Año Jubilar 2025, que nos invita a renovar la esperanza, confiere a esta Magna Mariana un profundo significado espiritual. No se trata simplemente de un desfile de pasos procesionales, sino de una auténtica peregrinación diocesana en la cual, bajo la guía de la Virgen María, queremos reavivar nuestra esperanza", ha remarcado.

La procesión jubilar Magna Mariana del próximo 20 de septiembre "será, de este modo, un hito para la Iglesia onubense y para la ciudad, que se prepara para acoger con fe y entusiasmo a miles de fieles y visitantes en una jornada que quedará marcada en la historia", ha destacado el Obispado.