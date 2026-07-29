Profesionales se concentran en Nerva (Huelva) en repulsa a una nueva agresión a sanitarios

Concentración en el centro de salud de Nerva (Huelva). - ONDA MINERA RTVE NERVA

NERVA (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

La Junta de Personal de AGS Norte Huelva ha convocado una concentración este miércoles a las puertas del centro de salud de Nerva (Huelva) en repulsa a las agresiones verbales y físicas a varios sanitarios el pasado 27 de julio.

Además, durante la concentración, la presidenta de la Junta de Persona, Amalia López, ha procedido a la lectura de un manifiesto en el que señalan que el pasado 27 de julio de 2026, el Centro de Salud de Nerva "volvió a convertirse en escenario de una injustificable agresión a los profesionales del SAS". "Un hecho lamentable que jamás debería producirse y que vuelve a poner de manifiesto la grave situación de vulnerabilidad en la que, demasiado a menudo, desempeñan su labor quienes dedican su vida a cuidar de los demás".

Con este acto, según continía el manifiesto, la Junta de Personal del han querido expresar su rechazo "más rotundo y firme" ante cualquier tipo de violencia --física, verbal o psicológica-- ejercida contra el personal del SAS. "Cada agresión no solo vulnera la dignidad de la persona afectada, sino que es un golpe directo a la convivencia, a la confianza mutua y al respeto elemental que deben presidir la relación entre la ciudadanía y los servicios públicos de salud".

"Los profesionales del SAS no solo atienden patologías: acompañan temores, alivian incertidumbres y sostienen a familias enteras en los momentos más difíciles. Merecen desarrollarse en un entorno seguro, digno y protegido, donde ejercer su profesión sin temor, sin presiones y sin violencia", prosigue el escrito.

Por ello, han manifestado que la agresión "nunca es una respuesta, jamás es una solución y bajo ninguna circunstancia está justificada". Además, señalan que se unen para decir "basta de normalizar las conductas agresivas y las conductas intimidatorias en los centros de salud; basta de tolerar las faltas de respeto como si fueran parte inevitable del trabajo diario; basta de mirar hacia otro lado ante la necesidad de mayor protección para el personal".

"Cuidar a quienes nos cuidan no es un mero lema: es un deber social e institucional urgente. Ello exige reconocer el valor de su trabajo, escuchar activamente sus necesidades y garantizar de forma efectiva su seguridad e integridad física y moral", señalan.

Además, transmiten todo el "apoyo, cariño y solidaridad" a las personas agredidas en el Centro de Salud de Nerva. "No estáis solas. A todos los profesionales del SAS le reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable: seguiremos denunciando firmemente estas situaciones y defendiendo un sistema de salud donde el respeto y la seguridad sean la norma irrenunciable. Proteger a los profesionales es proteger la salud y el bienestar de toda la sociedad", finaliza el manifiesto.