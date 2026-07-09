El programa Eracis+ abre en Nerva (Huelva) setenta itinerarios sociolaborales

Comisión Local de Impulso Comunitario de Nerva (Huelva). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

NERVA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

La Comisión Local de Impulso Comunitario (CLIC), máximo órgano de gobernanza y participación de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis+) se ha reunido recientemente en Nerva (Huelva) para analizar el desarrollo de las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo en el municipio dentro del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, donde ya se han abierto setenta itinerarios sociolaborales.

Según ha indicado la Diputación en una nota de prensa, con la presencia de la diputada de responsable del Área de Servicios Sociales, Drogodependencia y Bienestar Social, Carmen Díaz, la Comisión ha valorado "muy positivamente" los resultados actuales de esta iniciativa que se está desarrollando en las barriadas San Antonio, La Garza, Pozo Bebe y Cementerio Viejo de Nerva, donde se han abierto desde el comienzo setenta itinerarios sociolaborales.

La CLIC de Nerva está formada por las entidades que tienen capacidad de gestión en las zonas de intervención, como son el Ayuntamiento, la Diputación de Huelva y la Junta de Andalucía; la Mesa Técnica, que reúne a profesionales de las distintas entidades que trabajan en el municipio; la Mesa de Participación Ciudadana, de la que forman parte los agentes sociales clave del tercer sector y el propio equipo motor de Eracis+ en el municipio.

Junto con la diputada también han estado presentes el alcalde de Nerva, José Manuel Domínguez, y el delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Huelva de la Junta en Huelva, José Manuel Borrero.

En la reunión se ha puesto de manifiesto el trabajo efectuado en Nerva con entidades públicas y privadas en las mesas de participación y mesas técnicas, actividades de efemérides junto al Ayuntamiento, actividades grupales comunitarias de salud y drogodependencias junto a la enfermera comunitaria, el acompañamiento a la realización de matriculas en el sistema educativo, información y acompañamiento a las inscripciones de escuela de adultos y escuela infantil, así como talleres en el CEIP Maestro Rojas, junto con el AMPA García Lorca, y motivación para el empleo en el IES Vázquez Díaz.

También se han llevado a cabo actuaciones de coordinación y reuniones para el asesoramiento a las asociaciones del municipio, y una triada de empleo, entre el SAE, Guadalinfo y enfermera comunitaria.

Actualmente el Plan, a nivel provincial, presenta "avances" con respecto a los objetivos numéricos contenidos en el mismo, ya que se han abierto 263 itinerarios de los 490 previstos a alcanzar en 2028, lo que supone un 53,67% con dos años por delante. Al mismo tiempo se han alcanzado un total de 118 incorporaciones al mercado de trabajo de las 147 que tiene previsto el programa alcanzar al finalizar el Plan, lo que supone mas de un 80% del total previsto.

La CLIC, se celebra con carácter anual --y de forma excepcional si se requiere-- y es el principal punto de encuentro entre las entidades con potestad de gestión en la Zona de Intervención incluida en el Plan Local, que se desarrollará hasta diciembre de 2028. El objetivo es la consecución de los objetivos propuestos a través del trabajo en red y la retroalimentación continua entre los participantes. En este momento se llevan conseguidos el 97% y el 98% de las medidas diseñadas.

Eracis+ está financiada por la Unión Europea en el marco del Programa operativo del Fondo Social Europeo 2021-2027 (FSE+), por el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva. Su finalidad es promover la inclusión activa de las personas en situación o riesgo de exclusión social mediante actuaciones integrales que favorezcan la igualdad de oportunidades y la cohesión social en los territorios más vulnerables.