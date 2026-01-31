El programa 'Solidarízate' refuerza el papel del voluntariado juvenil en Huelva y Lepe

La Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur (Fecons) impulsa el programa de Voluntariado 'Solidarízate' - FECONS

HUELVA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur (Fecons) facilita con su programa de Voluntariado 'Solidarízate' que niños y jóvenes interesados en colaborar y mejorar la sociedad conozcan de primera mano la realidad del trabajo con las personas migrantes, sembrando así "vocaciones solidarias en una población onubense que vive muy de cerca esta situación".

Según una nota de la fundación, "con el apoyo de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, se viene desarrollando durante los últimos meses una nueva edición de su programa de voluntariado Solidarízate, una iniciativa orientada a promover la participación social, la conciencia solidaria y el compromiso con las personas en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente personas migrantes y sin hogar, en la provincia de Huelva".

El programa, que da continuidad a ediciones anteriores, ha intensificado su presencia en centros educativos y espacios comunitarios de Huelva y Lepe mediante talleres de sensibilización dirigidos a alumnado de diferentes etapas educativas.

Estas acciones "buscan poner en valor la figura de la persona voluntaria y fomentar una ciudadanía activa y comprometida desde edades tempranas", según ha destacado la coordinadora de proyectos de Fecons, Raquel Muiño, quien ha añadido que "lamentablemente, en el ámbito de la cooperación social siempre hacen falta nuevas manos y corazones para ayudar".

Entre las actividades más destacadas celebradas en esta edición estuvo la jornada de puertas abiertas del pasado mes diciembre en el comedor social que Fecons regenta en Lepe, un recurso que atiende diariamente a decenas de personas y que constituye uno de los principales ejes del programa pues ahora mismo se encuentran en periodo de reclutar a voluntarios.

Asimismo, se han llevado a cabo campañas de recogida de alimentos, tanto dirigidas a la ciudadanía en general como en colaboración con centros educativos del municipio, con el objetivo de reforzar la garantía alimentaria de las personas usuarias.