Propietarios de Matalascañas piden al alcalde "dejar las amenazas" y negociar las obras del paseo con el Gobierno

Archivo - Imagen de los graves daños ocasionados por el pasado temporal. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MATALASCAÑAS (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Propietarios de la Playa de Matalascañas (APM) ha valorado la propuesta del Gobierno para asumir la reconstrucción integral del paseo marítimo, aunque ha instado al alcalde de Almonte, Francisco Bella, a retomar el diálogo institucional, abandonar la "dinámica de enfrentamiento" y las "amenazas" dirigidas al Ministerio, y sentarse a negociar "con lealtad y responsabilidad" una solución consensuada. La asociación lamenta la negativa del regidor a abordar esta propuesta, que, a su juicio, "aportaría seguridad jurídica, estabilidad y tranquilidad a vecinos y propietarios".

Así lo han señalado tras la reunión celebrada el pasado miércoles en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, convocada por la subdelegada, María José Rico Cabrera, y en la que participaron representantes de distintas asociaciones de Matalascañas, concejales de varios grupos políticos del Ayuntamiento de Almonte y propietarios afectados.

Desde la APM han defendido que "la prioridad debe ser el interés general de Matalascañas y la protección de las viviendas y del entorno, por encima de cualquier planteamiento político o estrategia de confrontación". Por ello, han reiterado su llamamiento al alcalde para que reabra el diálogo institucional y facilite una negociación que permita ejecutar "cuanto antes una obra sólida, definitiva y con respaldo técnico".

"Matalascañas necesita cooperación entre administraciones, no confrontación", han concluido, subrayando que "los propietarios y vecinos merecen certezas, transparencia y una actuación que garantice el futuro del litoral".

Durante la reunión, la subdelegada destacó la inversión cercana a seis millones de euros destinada a la regeneración de la playa, que contempla la aportación de aproximadamente 700.000 metros cúbicos de arena y el recrecimiento de nueve espigones. La actuación se encuentra en fase avanzada y su finalización está prevista para el próximo mes de junio.

Asimismo, recordó el ofrecimiento de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al Ayuntamiento de Almonte para financiar íntegramente una obra de emergencia y la reconstrucción integral del paseo marítimo. La propuesta incluye no solo la ejecución de los trabajos, sino también su mantenimiento futuro, condicionado a la cesión de los terrenos necesarios por parte del Consistorio.

Según se expuso en el encuentro, actualmente existen dos vías para abordar la situación: optar por actuaciones provisionales o de carácter temporal o acometer una intervención integral basada en estudios técnicos rigurosos, con rediseño estructural y asunción de la titularidad y el mantenimiento por parte del Estado. Desde el departamento estatal se defendió que esta segunda opción permitiría adoptar una solución "sólida, resistente y definitiva" para el paseo marítimo.

La subdelegada señaló que, hasta la fecha, el Ayuntamiento no ha remitido una respuesta formal a esta propuesta. También indicó que alternativas como la declaración de Obra de Interés General no se consideran adecuadas en este caso, ya que podrían derivar en largos procesos administrativos y judiciales que retrasarían la solución.