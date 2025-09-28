La provincia bate un récord mundial con 10 horas de radio en directo desde la Diputación de Huelva en Día del Turismo

Imagen de la entrevista al presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, durante la emisión radiofónica de 10 horas. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial del Turismo, la provincia de Huelva ha protagonizado una jornada histórica batiendo el récord mundial de 10 horas ininterrumpidas de emisión de radio en directo, a iniciativa de la Diputación de Huelva, a través de la Agencia Destino Huelva, con el territorio como único y gran protagonista. La emisión se ha realizado a través del programa Miradas Viajeras, de Capital Radio, dirigido por Fernando Valmaseda.

El programa se ha inaugurado con una entrevista al presidente de la Diputación, David Toscano, acompañado por la diputada de Turismo y presidenta de Destino Huelva, Ana Delgado. Desde las 10,00 hasta las 20,00 horas Valmaseda y su equipo han protagonizado una carrera de fondo ante los micrófonos, trasladando a sus miles de seguidores a los rincones más emblemáticos y bellos de la provincia, según una nota de la Corporación Provincial.

El salón de actos de la Diputación se ha convertido en estudio radiofónico durante la maratoniana jornada y, desde este lugar, se ha desplegado un relato sonoro que ha recorrido la provincia de norte a sur y de este a oeste. Durante la emisión, se ha mostrado el patrimonio, la cultura, la gastronomía y la historia de Huelva, con un mosaico de testimonios que han dado voz a un territorio diverso y fascinante.

En las diez horas de emisión se han realizado unas 70 entrevistas en directo, con la participación de alrededor 40 alcaldes y concejales de todas las comarcas -Costa Occidental, Sierra, Cuenca Minera, Andévalo y Condado-, además de representantes del turismo de naturaleza y deporte, de la cultura y la gastronomía, de alojamientos y de testimonios de los galardonados en los Premios de Turismo de Destino Huelva 2025.

Toscano ha subrayado que "Huelva es un territorio único, con recursos y una historia que nos sitúan como un destino de primer nivel", y ha defendido que la provincia "ofrece un turismo auténtico, de experiencias y con identidad propia". "Somos una provincia de récord en todos los sentidos", ha añadido.

"Con este hito hemos demostrado que tenemos la capacidad y la ambición de situarnos en el mapa turístico internacional", ha destacado Delgado. A partir de ahora, alcanzado el reto y conseguido el récord de emisión, la cadena llevará a cabo los trámites necesarios para solicitar la aprobación del mismo.

De forma paralela, la Gran Vía de Huelva ha acogido una feria de turismo en la que varias oficinas municipales y la Agencia Destino Huelva han ofrecido información durante toda la jornada, con la participación de Aracena, Ayamonte, Cartaya, Huelva, Islantilla, San Juan del Puerto, Punta Umbría y Moguer.

La jornada se ha completado con la instalación de 15 imágenes de la muestra 'Érase Una Vez la Provincia de Huelva. Una provincia de Cuento', en la que la empresa Platalea ha puesto voz a relatos en pases matinales y vespertinos.

El programa se emitió también vía streaming a través de los perfiles de la Agencia Destino Huelva y de la web de Capital Radio, reforzando el alcance de un hito que ha situado a Huelva en el mapa internacional del turismo.