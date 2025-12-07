La provincia de Huelva cuenta con 166.361 animales de compañía registrados en 2025, 7,6% un más que en 2024

Perros en una terraza con su propietario. - MAR ALFAYA/EUROPA PRESS

HUELVA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva registra un total de 166.361 animales de compañía, lo que supone el 7,62% % más que en todo 2024 cuando el dato era de 154.580. Asimismo, el número actual representa el 7,04% de la comunidad autónoma de Andalucía, que cuenta con más de 2,3 millones, según los datos facilitados desde la Delegación de la Junta de Andalucía a Europa Press, actualizados a fecha de 5 de diciembre.

Esto supone un dato mayor que el de los cuatro últimos años, ya que en 2024 el dato era de 154.580, en 2023 la provincia contaba con 150.391 animales de compañía, con 148.113 en 2022 y con 145.145 en 2021, lo que supone un aumento progresivo. Sin embargo, es ligeramente menor si se compara con 2020, cuando había registrados 166.386.

Además, según los dato del Registro Central de Animales de Compañía de la Junta (RAIA) la provincia onubense es la que menos animales de compañía tiene registrados en toda la comunidad andaluza. De este modo, el mayor número lo concentra Málaga, con 552.679, seguida de Sevilla con 512.795. Almería es la segunda que menos tiene, con 194.933, aunque supone 28.572 más que en Huelva.

De esos 166.361 animales de compañía actualmente registrados en Huelva, 149.675 son perros, lo que supone que es el animal preferido por los onubenses. También lo es de los andaluces, ya que del total de más de 2,3 millones de animales registrados en la comunidad dos millones son perros un total de 2,1 millones. A los perros, en la provincia le siguen en número, aunque en mucha menor cantidad, los gatos con 16.183, los hurones, con 331, y 172 pertenecen a otras especies diversas.

Por otra parte, de 149.675 perros que hay en la provincia, un total de 5.015 son de las razas catalogadas potencialmente peligrosas (PPP) --Pitt Bull, Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu y Doberman--. Esto supone también un aumento con respecto al año pasado, cuando había registrados 4.800 perros de estas razas, aunque es un dato menor que en 2023, cuando habría registrados 5.045, siendo mayoritarios los American Staffordshire Terrier, seguidos de los Pitt Bull.

La inscripción de los animales en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA) constituye una obligación de los propietarios y permite establecer programas sanitarios preventivos o de urgencia ante enfermedades transmisibles al ser humano o a otros animales, su recuperación en caso de pérdida o robo, o intervención por maltrato.

Esto permite la localización de las mascotas por parte de sus propietarios en caso de pérdida o robo. El Registro incluye también información sobre enfermedades de tratamiento obligatorio para los animales de compañía, entre ellas la vacunación antirrábica, y una ficha clínica de las mascotas.