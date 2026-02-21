La provincia de Huelva inicia el año con una subida del número de empresas en la tasa interanual

Archivo - Polígono industrial en la provincia de Huelva. - EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN - Archivo

HUELVA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de empresas de Huelva inscritas en la Seguridad Social en enero fue de 14.645 compañías, lo que supone un aumento, del 0,6% con respecto al año anterior, ya que se cifraron 14.555, según los datos aportados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) durante esta semana. No obstante, según los datos del IECA, consultados por Europa Press, la cifra del primer mes de 2026 supone un descenso con respecto al mes anterior, ya que se cifraron en 14.662 empresas. Estas cifras se asemejan a la tendencia de la comunidad andaluza, ya que el número de empresas en el mes de enero en Andalucía asciende a 265.449, registrando un crecimiento del 2,3% respecto al mismo mes del año anterior.

Estos son los resultados de la actualización de la Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social, que ofrece datos mensuales desde mayo de 2020 a partir de la información de aquellas empresas con cuentas de cotización de alta en Andalucía, estando los datos trimestrales disponibles desde 2011. La información que se publica se ha obtenido mediante una explotación específica del Fichero Estadístico de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social, de los Regímenes de la Seguridad Social por cuenta ajena, es decir, el Régimen General --incluido el Sistema Especial Agrario y excluido el Sistema Especial Empleados de Hogar--, el Régimen de la Minería del Carbón y el Régimen Especial de Trabajadores del Mar (Cuenta Ajena).

No obstante, a partir de enero de 2026 la variable actividad contenida en este fichero está codificada de acuerdo con la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 (CNAE-2025). Este cambio supone una ruptura en la serie mensual de empresas según actividad económica. De este modo, el sector que registró el mayor número de empresas inscritas en el mes de enero en la provincia de Huelva fue el de servicios con 9.847 (siete más que el mes anterior); seguido del sector de la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca, 2.569 (17 más); y el de la construcción, con 1.324; mientras que el de la industria fue el que inscribió un menor número con un total de 905, que también aumentó.

Con respecto a la a actividad económica de las empresas inscritas en el primer mes del año, 3.148 pertenecen al comercio al por mayor y por menor; 1.937 a la hostelería, 598 al transporte y almacenamiento; 41 a actividades de edición, radiodifusión y producción y distribución de contenidos; 91 a Telecomunicaciones, programación informática, consultoría, infraestructura informática y otros servicios de información; 192 a las actividades financieras y de seguros; 296 a actividades inmobiliarias y 700 a actividades profesionales, científicas y técnicas. Igualmente, se inscribieron 664 relacionadas con actividades administrativas o servicios auxiliares; 360 con la educación; 507 empresas relacionadas con actividades sanitarias y de servicios sociales; 292 pertenecen a actividades artísticas, deportivas y de entretenimiento; 93 empresas relacionadas con actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio, así como se registraron 927 empresas inscritas en otros servicios.

Por otro lado, 26 empresas están relacionadas con las industrias extractivas; 806 con la industria manufacturera; 25 dedicadas al suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; y 48 al suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. El mayor número de empresas en enero son las que tienen de uno a dos asalariados, con 6.965 compañías, mientras que tan solo había 77 con 250 o más trabajadores, número que supone un aumento con respecto al mes pasado, que registró 66 compañías. Asimismo, hasta enero de 2026, en Huelva el mayor número de empresas se han inscrito bajo la forma jurídica de Sociedades con Responsabilidad Limitada, con un total de 6.821 compañías; mientras que aquellas bajo la denominación 'Persona Física' se elevan a 5.586. Por otro lado, la provincia cuenta con 653 empresas bajo el régimen de Sociedad Anónima y 254 cooperativas.

Atendiendo al número de trabajadores, este número de empresas concentró en enero 170.085 personas, que supone un aumento con respecto a diciembre, ya que se registraron 154.549 empleados. Considerando el tamaño de las empresas (según número de trabajadores), la mayor aglomeración se da en las empresas de 250 o más trabajadores, con 56.468 empleados, que supone, por tanto, un aumento con respecto al pasado mes (46.183). El segundo tipo de empresas son la que reúne a 20 a 49 trabajadores que contabilizaron 36.999 empleados. Por otra parte, por sectores, el de servicios es el que aglutina un mayor número de trabajadores en enero, concretamente, 94.744, que experimenta un ligero descenso; seguido de agricultura con 46.272, que aumenta en casi 15.000 personas, industria, con 20.817, que también experimenta un importante crecimiento; y construcción con 11.206.