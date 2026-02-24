La provincia de Huelva refuerza su promoción turística en el mercado nacional con su presencia en Navartur

La provincia de Huelva se promociona en Navartur. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Destino Huelva ha desplegado los atractivos de la oferta turística de la provincia onubense durante tres días de "intensa promoción" en la feria internacional Navartur, que se ha celebrado recientemente en Navarra.

Navartur, que este año ha alcanzado su vigésima edición, ha igualado la cifra "récord" de 52.000 visitantes alcanzada en 2025 y "se consolida como la principal feria turística del norte de España". Con el objetivo de atraer al destino viajeros de la comunidad de Navarra y el norte de España, con vistas a la Semana Santa y la temporada alta, la Agencia Destino Huelva ha acudido un año más a esta muestra con "toda la oferta turística que atesora la provincia onubense", ha informado la Diputación en una nota.

La oferta de naturaleza, con sus principales exponentes en el Parque Natural de Doñana, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, la Cuenca Minera y la Costa de Huelva han sido algunos de los principales focos de interés de visitantes y agencias en este evento turístico, siendo también la gastronomía un componente "cada vez más reclamado".

La Feria Internacional de Turismo Navartur 2026 se ha desarrollado en el Palacio de Congresos Baluarte (Pamplona), volviendo a consolidarse como una de las principales citas del sector turístico en el norte de España. La feria ha reunido a más de 175 expositores y coexpositores, con un perfil de visitante "informado, exigente y con intención real de viajar".

En este marco "estratégico", técnicos de la Agencia Destino Huelva han participado "reforzando el posicionamiento de la provincia de Huelva como destino turístico". En esta edición se ha celebrado también el encuentro profesional Meet Navartur Reino de Navarra, la cita de negocios exclusiva para profesionales del sector del turismo eno-gastronómico con acreditación previa.

El workshop se celebró el pasado viernes, con un programa de compradores, touroperadores seleccionados "cuidadosamente" para "garantizar que estuvieran alineados con los objetivos del evento". El área tuvo un modelo ágil de reuniones, de unos diez minutos de duración, que "favoreció un mayor número de encuentros entre la oferta y la demanda".