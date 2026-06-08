El proyecto San Antonio-Montija de Huelva avanza con la constitución de la junta de compensación

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado este lunes dos acuerdos "estratégicos". Por un lado, el inicio formal de la gestión urbanística del proyecto San Antonio-Montija con la constitución de la junta de compensación, un desarrollo llamado a convertirse en "el principal espacio de crecimiento de Huelva en las próximas décadas". Por otro lado, la aprobación del expediente para el patrocinio publicitario del Real Club Recreativo de Huelva, reafirmando el compromiso municipal con el Decano durante las próximas tres temporadas.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, ha destacado que ambos acuerdos responden a "una misma visión de ciudad", la de "seguir construyendo el futuro de Huelva desde el compromiso con los grandes proyectos de transformación y con las señas de identidad que nos unen como onubenses".

De este modo, respecto al primero, Muñoz ha señalado que "se da un paso muy importante para hacer realidad San Antonio-Montija, un proyecto que llevaba más de veinte años bloqueado y que se ha conseguido desatascar de manera definitiva". "Estamos hablando del crecimiento natural de Huelva hacia el norte durante la próxima década, una actuación estratégica para responder a las necesidades residenciales, económicas y de servicios que va a generar la transformación que está viviendo nuestra ciudad", ha abundado.

Así, ha subrayado que el objetivo es "preparar a Huelva para afrontar con garantías las oportunidades que traerán los próximos años". "La revolución industrial, económica y social que ya está en marcha exige que la ciudad disponga de suelo, infraestructuras y capacidad de crecimiento y San Antonio-Montija es una pieza fundamental para responder a ese reto".

De este modo, con el acuerdo adoptado este lunes, el Ayuntamiento aprueba definitivamente la iniciativa para el establecimiento del sistema de actuación mediante compensación, así como los Estatutos y Bases de Actuación de la futura Junta de Compensación del sector San Antonio-Montija. Este trámite supone el inicio formal de la fase de gestión urbanística del ámbito y permite avanzar hacia la constitución de la Junta de Compensación, órgano encargado de impulsar la ejecución de uno de los proyectos más ambiciosos contemplados en el planeamiento urbanístico de la ciudad.

San Antonio-Montija abarca cerca de 280 hectáreas situadas al norte de Huelva y está llamado a convertirse en una de las principales áreas de expansión urbana de la capital, con capacidad para albergar unas 3.700 viviendas, de las cuales mil serán de VPO, nuevos espacios productivos, equipamientos públicos, zonas verdes y mejoras sustanciales en las infraestructuras de conexión de la ciudad.

"UN COMPROMISO FIRME CON EL DECANO"

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado la renovación del patrocinio publicitario del Real Club Recreativo de Huelva, a través de la marca turística Huelva Original, por un importe de 1.210.000 euros por temporada.

El acuerdo contempla una duración inicial para la temporada 2026-2027 y la posibilidad de prorrogarlo durante dos campañas más, garantizando así el respaldo municipal al club durante las próximas tres temporadas.

De este modo, Muñoz ha recordado que el Ayuntamiento mantiene "una apuesta firme" por el Recreativo de Huelva como "una de las principales referencias sociales, culturales y deportivas de la ciudad".

"El Ayuntamiento siempre ha estado, está y estará con el Recreativo de Huelva. El Decano representa mucho más que un club de fútbol; forma parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestro patrimonio sentimental. Por eso seguimos demostrando con hechos nuestro compromiso con el futuro de la entidad", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que se trata de "un patrocinio sin precedentes en el ámbito municipal español", acorde con la singularidad de una institución que trasciende el ámbito deportivo, porque "estamos hablando del club más antiguo de España y de uno de los principales embajadores de Huelva dentro y fuera de nuestra provincia". "Apoyar al Recre es apoyar una parte esencial de lo que somos", ha concluido.