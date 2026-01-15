La Prueba de Acceso a la Universidad contarán este año en Huelva con nuevas sedes en La Palma del Condado y Lepe

Presentación de las nuevas sedes para la PAU en Huelva. - UHU

HUELVA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) y la Junta de Andalucía han anunciado este jueves que la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 en la provincia contará con dos nuevas sedes para la realización de las pruebas en el IES La Arboleda de Lepe y en el IES La Palma de La Palma del Condado.

Con estas incorporaciones, la provincia contará en 2026 con cuatro sedes de PAU: Huelva capital, Aracena, Lepe y La Palma del Condado. Esta ampliación supondrá un "avance significativo" en "la mejora de las condiciones en las que el alumnado afronta la prueba", ha indicado la Onubense en una nota de prensa.

Señala la UHU que ha consolidado en los últimos años un sistema de organización de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) "sólido, eficaz y plenamente garantista", que ha permitido que "miles de estudiantes afronten una de las pruebas más decisivas de su etapa educativa en condiciones adecuadas", en coordinación con la Junta de Andalucía, la Universidad de Huelva y la comunidad educativa. En este marco, las administraciones implicadas han reforzado la planificación del proceso, "con especial atención al bienestar del alumnado y a la igualdad de oportunidades".

Explica la Onubense que la PAU constituye "uno de los hitos más importantes en la trayectoria académica de miles de jóvenes", por lo que "garantizar que todos los estudiantes puedan realizarla en las mejores condiciones posibles, con independencia de su lugar de residencia, ha sido una prioridad para las instituciones".

En este contexto, subraya que la reducción de los desplazamientos "resulta clave", ya que "los trayectos largos generan cansancio, estrés e incertidumbre en una jornada de alta exigencia académica", por lo que "la creación de nuevas sedes contribuye a disminuir la fatiga física y mental del alumnado, mejorar su concentración y rendimiento, avanzar en igualdad de condiciones y evitar que la ubicación geográfica suponga una desventaja".

Al respecto, apunta que los datos del curso 2025 han respaldado esta medida. En la convocatoria ordinaria se examinaron 2.528 alumnos y en la extraordinaria 747. Una parte "muy significativa" del alumnado procedente de la Costa y del Condado se desplazó hasta Huelva capital, con 387 estudiantes de la zona de Lepe y su entorno en la convocatoria ordinaria y 118 en la extraordinaria, así como 296 alumnos del Condado en junio y 86 en julio. A juicio de la UHU, estas cifras "ponen de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en la descentralización territorial de las sedes de la PAU".

La decisión se ha adoptado en colaboración con la Universidad de Huelva, "analizando incidencias, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y seleccionando los centros educativos que mejor se adaptan a las necesidades organizativas y del alumnado". El rector de la UHU, José Rodríguez, ha destacado que esta iniciativa "responde a la voluntad de acercar la universidad a los estudiantes, facilitar el acceso en condiciones de mayor equidad y reforzar la vocación de servicio público de la institución".

Por su parte, el delegado de Desarrollo Educativo y FP en Huelva, Carlos Soriano, ha anunciado que "la PAU 2026 está pensada para avanzar hacia una prueba más justa, más cercana y en igualdad de condiciones para todo el alumnado" y ha subrayado que "la Prueba de Acceso a la Universidad en Huelva funciona bien, pero siempre se puede mejorar cuando hablamos del bienestar de los estudiantes", por lo que el principal objetivo de esta decisión es "reducir desplazamientos y evitar que el lugar de residencia suponga una desventaja educativa".

En este sentido, ha remarcando que se trata de "una decisión planificada, basada en datos reales y pensada para las familias" y ha defendido que "invertir en educación es invertir en calidad y equidad". "Así entendemos la gestión pública desde el Gobierno andaluz: poniendo a los estudiantes en el centro y trabajando por el futuro de nuestros jóvenes", ha subrayado.

Así, la UHU y la Junta han destacado que la ampliación de sedes de la PAU en la provincia de Huelva "refleja una gestión pública orientada a las personas, que apuesta por la cercanía, la equidad territorial y la mejora real de las oportunidades educativas, situando al alumnado y a sus familias en el centro de la acción institucional".