PSOE-A, Adelante e IU apelan a Moreno y la Junta ante los incendios en Huelva y reclaman más medios para el Infoca

Incendio forestal en Villanueva de los Castillejos. (Foto de archivo). - PLAN INFOCA

HUELVA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes del PSOE-A, Adelante Andalucía e Izquierda Unida (IU) han coincidido en las últimas horas en apelar desde las redes sociales al Gobierno andaluz en funciones y a su presidente, Juanma Moreno (PP-A), para reclamar más medios para el servicio autonómico de extinción de incendios forestales, el Infoca, ante la sucesión de fuegos que en los últimos días se están registrando en la provincia de Huelva.

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, que es además parlamentaria electa por la provincia onubense, ha advertido desde su cuenta en la red social 'X' de que "Huelva está ardiendo y no se están poniendo los recursos suficientes".

"Son los profesionales del Infoca los que nos están pidiendo ayuda", ha añadido la dirigente socialista, quien también ha denunciado que "llevamos diez días con incendios en distintos puntos de la provincia ante una nefasta gestión de la Junta de Andalucía", y ha criticado que Juanma "Moreno Bonilla lleva escondido desde que perdió la mayoría absoluta" en las elecciones del pasado 17 de mayo, "pero los problemas siguen".

Tras exclamar "qué desastre", María Márquez ha enviado "mucho ánimo a toda la gente desalojada", y ha expresado su deseo de que "ojalá acabe pronto".

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, también ha lamentado desde la misma red social que "otra vez" esté "Huelva ardiendo", y "otra vez faltan recursos del Infoca".

"No podemos soportar más esta situación, y los responsables están en el Gobierno andaluz", ha abundado José Ignacio García antes de sentenciar que "estamos ante la campaña más caótica de cuantas se recuerdan en la gestión del Infoca".

También el coordinador general de IU Andalucía y diputado nacional del grupo Sumar por Málaga, Toni Valero, ha escrito sobre este asunto en su cuenta en 'X', en un comentario en el que ha señalado que "los incendios no pueden esperar a que Moreno Bonilla reaccione".

"Necesitamos más prevención y reforzar el Infoca y el 112", ha añadido el coordinador de IU Andalucía antes de cerrar su comentario señalando que "a la crisis climática se le hace frente con recursos y sin precariedad".