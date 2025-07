PSOE-A advierte que con el presupuesto de la UE está "en juego el futuro de Andalucía" y pide a Moreno que "se mueva"

HUELVA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha advertido este viernes que el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea (UE) para el periodo 2028-2035, supone "un ataque al mundo rural y al desarrollo económico de Andalucía", por "el giro a la derecha", por lo que "está en juego el futuro de la comunidad", por ello, ha exigido al presidente andaluz, Juanma Moreno, que se "mueva, muestre públicamente su reproche" a estos presupuestos y que "se ponga a disposición del Gobierno para negociar con fuerza en Europa".

Así lo ha manifestado el portavoz de Presidencia del PSOE-A y diputado por Huelva, Mario Jiménez, tras conocerse las bases sobre las que la Unión Europea va a aprobar el nuevo marco financiero plurianual para el periodo 2028-2035, y con el que "se va a decidir cómo van a ser los presupuestos y en qué se va a gastar la Unión Europea los recursos económicos en los próximos años".

No obstante, Jiménez ha señalado que este nuevo marco financiero contiene aspectos "verdaderamente preocupantes para el futuro de Andalucía, especialmente para el mundo rural, pero también para el desarrollo empresarial y el desarrollo económico".

Por ello, el socialista ha incidido en que la Unión Europea, liderada por el Partido Popular Europeo, "ha decidido dar un giro a la derecha con sus presupuestos plurianuales y ha planteado un marco financiero claramente insuficiente que se queda en el 1,1%", lo que supone "aproximadamente la mitad de lo que el Gobierno de España defendía, en torno a un 2% del Producto Interior Bruto de la propia Unión Europea".

"Un presupuesto que gira a la derecha, insuficiente, y que resucita a los hombres de negro con la condicionalidad para hacer llegar los fondos a los distintos estados y que resucita también las políticas de austeridad que tanto daño hicieron en su momento", ha abundado.

Asimismo, el socialista ha remarcado que el presupuesto "ataca la política agraria común y las políticas de austeridad", toda vez que "puede significar una caída de más de 300.000 millones de euros de ayudas para el campo europeo, de los cuales, 10.000 millones de euros podrían dejar de venir para España para políticas agrarias".

Además, ha asegurado que las cuentas "fijan unas bases de ejecución en las que las comunidades autónomas pierden toda capacidad decisoria", ya que "se centraliza en el gobierno de cada estado". "Algo que desde el PSOE no compartimos porque queremos que sea Andalucía, el gobierno andaluz, como el resto de los gobiernos regionales en toda la Unión Europea, quien gestione prioritariamente las políticas agrarias comunes y las políticas de cohesión", ha remarcado.

Sin embargo, Jiménez ha apuntado a que estas cuentas no son "obra de la casualidad, sino del giro a la derecha" y porque el Partido Popular Europeo "se ha aliado con la extrema derecha europea para fijar las bases del mismo". "No es casualidad que la presidenta de la Comisión Europea sea del Partido Popular Europeo, no es casualidad que el comisario de Agricultura sea del Partido Popular Europeo y no es casualidad que el comisario de cohesión y reforma sea del partido de la italiana Giorgia Meloni, de la extrema derecha europea", ha aseverado.

Por lo tanto, el socialista ha acusado a la derecha y la extrema derecha de "dar un volantazo a la gestión de los presupuestos de la Unión Europea, que se pueden convertir en una bomba de destrucción masiva", ya que "se puede llevar por delante nada más y nada menos que la política agraria común en Andalucía, el desarrollo rural, todas las políticas de cohesión y todas las posibilidades del medio rural de superar los problemas que en estos momentos tienen en términos de movilidad, de despoblación, de desarrollo económico, de desempleo y de pérdida de oportunidades para la juventud".

"PRINCIPAL PRIORIDAD"

En este sentido, el socialista ha acusado al PP, tanto nacional como andaluz, de "no hacer absolutamente nada" ante estos presupuestos, por lo que ha exigido que este tema "se convierta en la principal prioridad para el gobierno de Andalucía", ya que de ello "depende el futuro de la actividad económica, el futuro del campo, de la ganadería, de la pesca, del medio rural, y de las infraestructuras absolutamente indispensables que necesita Andalucía, de las políticas de vivienda, en definitiva de las políticas sociales y de las políticas de cohesión".

"Verdaderamente nos preocupa y nos avergüenza en gran medida la inacción del Gobierno de la Junta de Andalucía, que no ha hecho valer dentro del Partido Popular en España su supuesta capacidad para impedir que el Partido Popular Europeo ponga en marcha esta bomba de destrucción masiva para el futuro de nuestra tierra", ha incidido.

Por ello, el PSOE ha pedido que Juanma Moreno comparezca de manera extraordinaria ante el Pleno del Parlamento de Andalucía para "explicar el impacto que esta situación en la agricultura, en la ganadería, en las políticas sociales y en las políticas de cohesión y de desarrollo territorial en nuestra tierra".

"Pedimos a Moreno que manifieste públicamente su reproche al Partido Popular Europeo por haber perpetrado este ataque al futuro de nuestra tierra, al futuro de la Unión Europea y al futuro de Andalucía y que pida públicamente una rectificación a la Comisión Europea y al Partido Popular Europeo. Esta bomba la ha activado el Partido Popular Europeo de la mano de la extrema derecha europea y solo la puede desactivar el propio Partido Popular Europeo que es quien tiene la mayoría en el Colegio de Comisario y quien preside Unión Europea con la señora Von der Leyen al frente".

En este sentido, ha incidido en que "no es un tema menor", ya que está "en juego el futuro, el empleo, el progreso y las oportunidades de futuro de los jóvenes andaluces" porque "si esto sigue así, la política agraria común en Andalucía y, por lo tanto, la agricultura, ganadería y nuestro sector pesquero estarían en un serio futuro, comprometida su viabilidad a medio plazo, destruyendo actividad económica, destruyendo empleo de un sector que es absolutamente indispensable y que no se merece este tratamiento por parte del Partido Popular Europeo".

"Nos presentaron a Juanma Moreno como el virrey o el copríncipe de Europa, porque en unos años iba a acceder a la presidencia del comité de las regiones. Y lo que nos encontramos es que las regiones van a perder, por obra y gracia, de este volantazo hacia la derecha de la Unión Europea, capacidad de decisión".

Por ello, Jiménez ha exigido al presidente andaluz que "se ponga en marcha" y a disposición del presidente del gobierno de España para "poder negociar con fuerza en Europa". "Que el Partido Popular se ponga detrás del Gobierno de España para que podamos negociar fuerte en Europa y enmendar a este desastre que se abre en el horizonte y que, como les digo, se puede llevar por delante el desarrollo económico de España y de Andalucía, se puede llevar por delante nuestro sector primario y se puede llevar por delante el futuro de los jóvenes españoles", ha concluido.