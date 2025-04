El PSOE advierte que la salud mental está "tan desatendida" en Huelva que es "la hermana pobre" de la sanidad pública

HUELVA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado este miércoles que la sanidad pública en Huelva está "muy deteriorada" y "la gente está en las calles, manifestando, protestando y defendiendo un derecho tan elemental como es la salud", pero la salud mental está "tan desatendida que llega a convertirse en la hermana pobre de la sanidad pública de esta provincia".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa la vicesecretaria general del PSOE de Huelva y diputada provincial, Rocío Cárdenas, quien ha remarcado que es "una realidad que, cuando la padecen y la viven estos enfermos y sus familias, sienten una gran impotencia".

Al respecto, la socialista ha señalado que el tratamiento de la salud mental "siempre" ha sido "muy complicado", porque "ha estado silenciada e invisibilizada", pero "actualmente está completamente ignorada por las administraciones competentes, es decir, la Junta de Andalucía", ya que "ni siquiera la tienen en el calendario ni en la agenda".

"El Partido Socialista lleva alertando sobre este grave problema desde hace muchísimo tiempo. Hay falta total de recursos profesionales en la atención sanitaria de los enfermos de salud mental. No hay psicólogos, no hay psiquiatras, no hay trabajadores sociales, no hay equipos. La salud mental es delicada y necesita una red integral que permita abordar los problemas desde una perspectiva humana, cercana y eficaz. De hecho, ni el presidente de la Junta de Andalucía ni el Partido Popular tienen sensibilidad alguna ante los pacientes que sufren este problema", ha aseverado.

En este sentido, Cárdenas ha subrayado que la provincia en cuanto a sanidad y salud mental están "abandonadas y al límite", toda vez que ha señalado que, "tras reuniones mantenidas con las asociaciones de personas que padecen enfermedades mentales y sus familiares", se "puede concluir que la realidad asistencial es pésima y que tiene graves deficiencias estructurales".

"Además, la demanda de atención en la salud mental urge porque continúan creciendo los casos, ya que cada vez son más los jóvenes que empiezan a padecer por primera vez un trastorno de salud mental. Sin embargo, los tiempos de espera, en este 2025, para una primera consulta de salud mental en algunas áreas superan los cinco meses, llegando, en determinados casos, a tener que esperar hasta nueve meses, cuando empiezan a tener un problema incipiente de estas características", ha advertido.

Por ello, ha insistido en que esta situación es "gravísima", ya que "está documentado que el número de jóvenes con trastornos graves va incrementando", además de que "aparte de los problemas que se presentan por primera vez, por situaciones de estrés, por un trauma no digerido y que empiezan a alterar la conducta de los jóvenes, aún es más grave cuando son casos de personas con trastornos mentales más graves, como esquizofrenia o trastornos bipolares", puesto que "requieren un tratamiento y seguimiento médico de al menos seis citas al año", pero, "en el mayor de los casos, solo serán atendidos dos veces y si acaso".

Por otro lado, la socialista se ha referido a las unidades hospitalarias especializadas en salud mental que, a su juicio, están "completamente saturadas" en la provincia, concretamente en el Hospital Vázquez Díaz de Huelva, y "la falta de camas en la red pública hospitalaria es una de las principales limitaciones con las que se encuentran estos enfermos a la hora de abordar las crisis, que llegan a ser agudas".

"Los pacientes acuden a los servicios de urgencias y, con algo de suerte, lo derivan al Hospital Vázquez Díaz, pero vuelven enseguida a sus casas, sin siquiera tener el tiempo suficiente que requiere este tratamiento para que, en caso de crisis aguda, puedan estar ingresados de forma normalizada hasta ajustar los tratamientos que necesitan. Por lo que es una situación desesperada para las familias, que ya no saben qué hacer", ha lamentado la socialista.

MATERNO INFANTIL

Por otra parte, la vicesecretaria del PSOE onubense ha señalado como "otro aspecto preocupante" en la provincia "la ausencia de un espacio específico y adaptado para la población infanto-juvenil". "A pesar del intento de reforzar las unidades existentes, no existe en la provincia un hospital infanto-juvenil especializado, por lo que es urgente, y ya tenía que haber estado construido, el Materno Infantil", ha señalado.

Al respecto, la socialista ha insistido en que el Hospital Materno Infantil "puede permitir incluir una unidad específica de salud mental para los niños y los jóvenes", pero el Partido Popular "sigue mareando la perdiz", ya que su inclusión en la Unidad Aceleradora de Proyecto es "puro marketing" y "manifiesta una dejadez de funciones total en una infraestructura que es totalmente básica y que tenía que haber estado construida ya desde hace mucho tiempo".

"Había fondos y recursos económicos para hacerlo. Pero nos hemos encontrado desidia, apatía y, sobre todo, que un hospital de estas características no esté en la lista de prioridades del Partido Popular", ha aseverado.

Por todo ello, la socialista ha concluido que la sanidad pública en Andalucía "está pasando por sus peores momentos", debido, en su opinión, a "un gobierno completamente deshumanizado y de espaldas a la mayoría social de la gente".

De este modo, ha remarcado que la salud es "lo más importante que tiene una persona", por lo que "el sistema de protección pública debe garantizar que las personas puedan vivir y tener condiciones dignas". "En el caso de las personas con salud mental, con las propias características de estos trastornos y esa enfermedad, solamente encontramos desesperación, impotencia de las familias", ha añadido.

Por ello, la socialista se ha preguntado "cómo es posible que en pleno siglo XXI siga habiendo una ratio de profesionales por pacientes absolutamente insuficientes en la provincia" o "cómo es posible que haya jóvenes y familias que están actualmente abandonadas, a su suerte, por un sistema que debería de protegerla".