El PSOE alerta del colapso del sistema de Dependencia en Huelva y advierte de "manipulación" de datos

HUELVA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial del PSOE de Huelva, Rosa Tirador, ha advertido este domingo de que el Gobierno andaluz estaría ocultando y manipulando datos sobre el sistema de Dependencia en Andalucía, lo que agrava la situación de las personas más vulnerables.

Según una nota emitida por el partido, Tirador ha señalado que actualmente existen 10.800 personas con prestación reconocida y PIA elaborado que aún no reciben atención, además de 44.284 en listas de espera oficiales y 5.522 fallecidos en 2025 sin resolución. En Huelva, más de 30.000 personas esperan ser evaluadas, y 112 han fallecido en lo que va de año sin haber recibido la prestación reconocida por la Ley de Dependencia.

Según la diputada, el tiempo medio de espera en Andalucía para acceder a la dependencia es de 534 días, casi tres veces el límite legal de 180 días y muy superior a la media nacional de 349 días. En Huelva, la espera media alcanza los 565 días.

Tirador ha atribuido la situación a una falta de planificación, déficit de personal, ceses y dimisiones de responsables de servicio, externalización de prestaciones y medidas improvisadas, y ha recalcado que no se trata de un problema de financiación, ya que el Gobierno de España ha incrementado en 487 millones su aportación en los últimos tres años.

La diputada ha instado al Ejecutivo andaluz a asumir responsabilidades, cesar la "ocultación de datos" y adoptar medidas urgentes para garantizar un sistema de Dependencia eficaz, humano y digno, alertando además del "deterioro acelerado" de la sanidad pública que afecta especialmente a mayores y personas dependientes.