El PSOE alerta que Huelva "no está preparada" en sanidad e incendios para "afrontar la próxima ola de calor"

El parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva Mario Jiménez. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado este viernes que la provincia de Huelva es "la gran olvidada" ante la nueva gran ola de calor que llegará en los próximos días porque la Junta de Andalucía "no ha invertido en sanidad pública ni en efectivos contra incendios" para "anticiparse a sus efectos y consecuencias".

En rueda de prensa, el parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva Mario Jiménez ha señalado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pedía esta semana "un esfuerzo a los andaluces" ante la llegada de una gran ola de calor durante las próximas dos semanas, pero ha criticado que el Gobierno de la Junta de Andalucía "no hecho nada precisamente en términos de servicios públicos para garantizar la integridad, la seguridad y la salud de los andaluces".

Así, Jiménez se ha referido a tener los servicios de salud pública y los dispositivos de lucha contra los incendios forestales en las mejores condiciones posibles", pero en ambos casos, "la provincia de Huelva es la gran olvidada".

Así, el socialista ha aseverado que si la situación general del plan de verano es "un auténtico desastre en toda Andalucía", en el caso de Huelva es "absolutamente ruinoso", porque "no puede ser que en una provincia que, en términos porcentuales, es la que más incrementa su población con la llegada del verano, en vez de reforzar los servicios públicos, se haga justo lo contrario.

Además de que "vayan a cerrar 120 camas hospitalarias en un momento en el que la población crece de manera importantísima con la llegada de visitantes a las playas o a la zona de la sierra".

"No puede ser que se cierre el 90% de los centros de salud de la provincia a partir de las 15,00 horas. A esa hora, Huelva se convierta en un desierto sanitario, en un territorio en el que está prohibido enfermar, en el que está prohibido ponerse malo, porque Moreno ha decretado que en esas horas no hay cobertura asistencial en un 90% de los centros de salud de la provincia de Huelva", ha enfatizado.

Al respecto, ha incidido que el caso "más significativo" es la propia capital, ya que "seis de los siete centros de salud cierran a partir de las tres de la tarde y solo se queda abierto el de Isla Chica"

"No se puede condenar a más de 140 personas que viven en la capital a esta situación de abandono sanitario. Moreno está provocando un desierto sanitario y un abandono en términos de salud pública en nuestra provincia con la llegada del verano porque solo los centros de salud de estrictamente las zonas costeras han visto reforzados sus servicios y su plantilla, pero el resto de la provincia, por lo visto, no es digna de nada, no tiene derecho a nada".

Al respecto, ha incidido en que la provincia "ya está en la peor situación sanitaria del conjunto de la comunidad autónoma", porque "hay más de 83.000 onubenses en lista de espera de una prueba diagnóstica o de una intervención quirúrgica y más de 50.000 pruebas diagnósticas pendientes en el Hospital Juan Ramón Jiménez, de las cuales más de 800 son pruebas oncológicas que tenían que haber tenido un respaldo inmediato".

Además, ha señalado que las urgencias del Hospital de Riotinto "siguen recortadas" porque "no están funcionando al nivel que tenían que estar funcionando" y "han tenido que vivir una auténtica ola de calor dentro del propio hospital porque el aire acondicionado ni siquiera estaba funcionando".

"Seguimos sin recuperar la cirugía vascular en Huelva, seguimos sin unidad de ICTU con unos recursos adecuados para dar respuesta a lo que la provincia necesita. Seguimos absolutamente abandonados por Moreno. Huelva no está preparada para afrontar, desde el punto de vista del servicio público de salud, la ola de calor que se espera en este territorio", ha aseverado.

DISPOSITIVOS DEL INFOCA

Además, en cuanto a los dispositivos del Infoca ante la próxima ola de calor, el socialista ha remarcado que es "más de lo mismo". "Si Juanma Moreno ha decidido convertir Huelva en un desierto sanitario, parece que no le importa que Huelva se convierta en un desierto, porque no hay refuerzo, planificación, no ha habido en los meses de invierno trabajos de silvicultura preventiva ni se ha articulado un sistema de preventivos para evitar los incendios".

Así, ha remarcado que siendo la provincia "con mayor masa forestal de la comunidad autónoma de Andalucía" es "en la que menos se invierte en trabajos forestales preventivos". "Por lo tanto, no es de extrañar que cuando se desata un incendio, los incendios tengan las dimensiones y los efectos que hemos vivido al inicio del verano en nuestra provincia, tanto en Doñana como en el Andévalo".

De este modo, ha calificado de "auténtica irresponsabilidad tener abandonado a su suerte a esta provincia", porque "a estas alturas del verano el dispositivo Infoca no está cubierto". "Los técnicos de extinción en nuestra provincia no están pudiendo acudir a los incendios con los EPI que les permita hacer su trabajo salvaguardando su integridad física".

"No hay medios materiales para afrontar los incendios. Somos la provincia en inversión y en atención de vehículo aéreo. Es absolutamente intolerable lo que se está haciendo con la provincia de Huelva en prevención sabiendo que estamos viviendo una oleada de calor tras otra. Es una auténtica irresponsabilidad, es un delito en términos de seguridad no garantizar la cobertura de los puestos de trabajo y la integridad de los bomberos forestales", ha remarcado.

Por ello, el PSOE ha exigido que "de manera inmediata se incorporen todos los efectivos pendientes; que se haga una auditoría independiente del Infoca para que "en Huelva y en otros territorios de Andalucía no pase lo que ha terminado pasando en Almería, que ha costado vidas humanas; que se acometa una renovación urgente de los vehículos y de los equipos; que se cubra el cien por cien de la plantilla y, sobre todo, que se invierta en invierno, en silvicultura preventiva, en cortafuegos, en limpieza del monte, porque si no se hace, el monte se convierte en una bomba".

"Y algo fundamental, que se acabe con la precariedad laboral en la plantilla del Infoca, que se le reconozca sus complementos de antigüedad, que se le garantice un horario digno, que se le garantice un plan de seguridad laboral que les permita no ser unos héroes sino unos profesionales del espacio público", ha finalizado.