El PSOE alerta de la situación "límite" de las Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha alertado este lunes de la situación "límite" de las Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital, que "no es un accidente", sino "el resultado de ocho años de abandono por parte del gobierno del Partido Popular en la Junta".

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha insistido en que "son sus profesionales los que han denunciado lo que ya es una situación absolutamente límite", ya que "hablan de esperas de pacientes de hasta siete horas, de una falta histórica de facultativos, de guardias continuadas, de profesionales agotados y de la ausencia total de refuerzo".

"Pero no es un accidente, sino, desgraciadamente, el resultado de ocho años de falta de planificación y de abandono de la sanidad pública y de la provincia de Huelva. Además, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo hace en verano, y ha decidido que este año también se pague con la salud de los onubenses".

Al respecto, ha incidido en que "mientras Huelva en verano multiplica su población por la llegada de turistas y de personas que vienen a visitar la provincia", la Junta "responde exactamente al revés de lo que debería hacer, con menos médicos, con menos contratos, con menos camas y con menos recursos". "Por lo tanto, no estamos ante una falta de previsión, estamos ante una decisión política de deterioro consciente de la sanidad pública", ha reafirmado.

Ante ello, el socialista ha asegurado que "la única respuesta" que obtienen los profesionales ante esta "realidad, es "la no contratación de más personal y la amenaza con quitar las vacaciones a quienes llevan meses sosteniendo la sanidad" "Eso no es gestionar, es exprimir a los profesionales hasta el límite de la capacidad humana".

"Todo esto lo que conlleva desgraciadamente es que el Partido Popular y Moreno están enfrentando a médicos contra pacientes. Los únicos responsables de esta situación están ahora mismo en el Palacio de San Telmo, porque cuando no contratas, cierras camas y cuando reduces las plantillas, estás obligando a los profesionales a trabajar en condiciones absolutamente imposibles", ha aseverado.

Por ello, ha acusado a la Junta de "convertir" las urgencias en "una sala de espera interminable". "Esperar seis o siete horas en urgencias se está convirtiendo ya en algo habitual y esto no es normal ni es aceptable. Esto tiene consecuencias en la salud de las personas, tiene consecuencias en los profesionales que nos atienden y tiene responsables que son los que toman las decisiones".

"Lo que obtenemos por parte del Partido Popular es mentira tras mentira. Hemos escuchado hasta la saciedad a los portavoces del Partido Popular decir que hacen contratos y que es la época de la sanidad pública donde más contratos se hacen. Pero nadie los ve y nadie se ve recompensado por ellos, pero ni los profesionales ni los pacientes", ha aseverado.

Ante ello, Baluffo se ha preguntado que "si realmente existieran estos refuerzos y estos contratos, por qué los médicos están denunciando esta situación inadmisible y por qué los pacientes tiene que soportar esperas interminables" que tienen "una causa clara, la falta de profesionales y las políticas de recortes del Partido Popular y en la Junta de Andalucía".

"PROBLEMA DE TODA LA SANIDAD"

En este sentido, el socialista ha remarcado que este "problema" no solo se reduce al hospital, sino que "está afectando a toda la sanidad pública en Huelva", ya que "mientras las Urgencias están colapsadas, siguen estando cerradas 120 camas en el hospital, no se sabe nada de la segunda piedra del Materno Infantil, desaparecen servicios esenciales, pueblos enteros siguen sin médicos y en Huelva capital siguen cerrados seis centros de salud de los siete que hay durante el verano".

"Además, se continúan cerrando consultas, se continúan sin cubrir bajas; el centro de salud de Minas de Riotinto, por cierto, lo denunciamos hace unos días, continúa sin aire acondicionado; y las urgencias del Hospital de Riotinto siguen recortadas un año después sin solución de continuidad", ha enfatizado.

Al respecto, ha subrayado que "todo esto forma parte de un modelo claro y de un modelo político, cuyo responsable es Juanma Moreno y su obsesión por deteriorar tanto la sanidad pública que acabe siendo obligatorio que todo el mundo tenga que sacarse un seguro de salud privado".

"La Junta está intentando tapar con amenazas los que debería resolver con contrataciones. Cuando un médico denuncia es porque no puede más, por lo que ha fracasado son las políticas del Partido Popular, las políticas de recorte de la derecha y el presidente de la Junta, ya que cada hora de espera en urgencias lleva su firma", ha remarcado.

Asimismo, el socialista ha añadido que a todo esto se unen "unos datos absolutamente terroríficos" en Huelva, ya que "sigue habiendo más de 83.000 onubenses esperando una operación o la cita con un especialista; la media de espera quirúrgica es de 204 días; más de 50.000 pruebas diagnósticas siguen pendientes en el Juan Ramón Jiménez, entre ellos, más de 7.000 TAC, más de 2.000 mamografías y más de 800 pruebas pendientes de pacientes oncológicos". "Seguimos sin recuperar la unidad específica de cirugía vascular y seguimos estando sin unidad de ictus", ha sumado.

"Por lo tanto, lo que hoy denuncian los médicos del Hospital Juan Ramon Jiménez es la prueba de que la sanidad pública de Huelva ha llegado al límite. Cuando quienes sostienen el sistema dicen que no pueden más, lo que un gobierno responsable debería hacer es actuar. Sin embargo, Moreno vuelve otra vez a mirar hacia otro lado. Huelva merece la misma sanidad que cualquier otra provincia andaluza y no va a resignarse a seguir siendo la última de las prioridades de la Junta de Andalucía", ha abundado.

INCENDIO DE LOS GALLARDOS

Por otro lado, el socialista, antes de iniciar la rueda, ha expresado su recuerdo para las víctimas del "terrible incendio" que ha sucedido estos días en Almería. También ha pronunciado un "reconocimiento expreso" a los profesionales del Infoca y a todos esos profesionales que "también hacen un trabajo inmenso para cuidar del territorio, de los pueblos, de los campos y de las vidas.

"Se merecen un reconocimiento explícito por parte de todos y nosotros queremos dejarlo aquí también porque nos parece esencial el trabajo que hacen en estos momentos tan importantes", ha indicado.