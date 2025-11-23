El PSOE de Aljaraque (Huelva) critica "el bloqueo del PP" a propuestas para mejorar la educación pública del municipio

ALJARAQUE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE de Aljaraque (Huelva), Fran Luque, ha criticado la actitud del PP en el último pleno municipal, donde volvió a situarse "en contra de los intereses del municipio" al bloquear "tres propuestas esenciales" para fortalecer la educación pública en Aljaraque.

Según ha detallado la formación en una nota, el Grupo Municipal Socialista ha presentado iniciativas diseñadas "para mejorar la calidad educativa, modernizar los centros del municipio y responder a demandas urgentes de familias, docentes y alumnado". Sin embargo, según el PSOE, el PP "rechazó todas ellas".

En concreto, las propuestas rechazadas son la creación de un centro infantil público de 0 a 3 años, la reducción de ratios por aula y la mejora y reparación de las infraestructuras educativas, "algunas de ellas con deficiencias que requieren intervenciones inmediatas para garantizar seguridad y condiciones adecuadas".

Por su parte, Luque ha lamentado que la postura del Partido Popular "vuelve a evidenciar su falta de compromiso con la educación pública", puesto que se trata de medidas que "no son polémicas ni ideológicas", sino de puro sentido común, y aun así, el PP ha decidido votar en contra del bienestar de nuestros niños".

Asimismo, para los socialistas, el rechazo del PP "responde a un patrón ya conocido", en concreto, a "su negativa sistemática a pedir responsabilidades a la Junta de Andalucía, administración competente en materia educativa". En este sentido, ha afeado que "cada pleno confirma que el PP no está dispuesto a instar a la Junta a que cumpla con Aljaraque", puesto que "prefieren proteger a su partido antes que defender a su pueblo".

Por ello, el PSOE ha subrayado que mejorar colegios, reducir masificaciones o ampliar la oferta educativa no son aspiraciones opcionales, sino "necesidades urgentes del municipio", motivo por el que el PP "debería explicar por qué se opone incluso a reparar infraestructuras o a facilitar la conciliación de las familias".

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista ha precisado en que seguirá trabajando "con firmeza" para que Aljaraque cuente con "centros educativos modernos, con recursos suficientes y con espacios dignos para la comunidad educativa". Al hilo, ha recalcado su compromiso de "defender a Aljaraque, reclamar inversiones y poner siempre por delante el interés general".

Por último, ha afirmado, además, que Aljaraque es un "municipio joven, dinámico y en crecimiento que necesita respuestas claras y políticas valientes", y ha insistido que van a continuar "impulsando iniciativas que mejoren nuestro presente y construyan un futuro mejor".