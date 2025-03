El PSOE de Aljaraque (Huelva) exige a la Junta y al Ayuntamiento "la limpieza inmediata" del arroyo Notaría

ALJARAQUE (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Aljaraque ha criticado la "absoluta desidia de la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento ante el grave peligro que representa el arroyo Notaría", cuyo cauce está "obstruido por restos de residuos y vegetación acumulada", por lo que "pone en riesgo la seguridad de los vecinos y vecinas de nuestra localidad".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Aljaraque, Jorge Puente, ha apuntado que con el temporal, las lluvias intensas y los fuertes vientos que se prevén en los próximos días "aumentan exponencialmente la amenaza de inundaciones, colapsos y desbordamientos en el arroyo Notaría". "La negligencia en la limpieza de este arroyo durante semanas y meses está exponiendo a Aljaraque al riesgo de un desastre que puede ser inevitable si no se actúa ya", ha remarcado.

Por ello, el socialista ha exigido a la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Aljaraque que "actúen de inmediato", ya que "no es una opción, es una necesidad urgente", puesto que el arroyo Notaría "se encuentra en un estado lamentable, y su obstrucción es un riesgo latente para cientos de familias que viven en las cercanías".

"Los desbordamientos podrían causar daños materiales graves, e incluso poner en peligro la vida de nuestros ciudadanos si no se realiza una intervención inmediata. Es intolerable que las administraciones responsables no hayan tomado medidas a tiempo, cuando ya se conocen las previsiones de mal tiempo y el agravamiento de las condiciones meteorológicas. Los vecinos y vecinas de Aljaraque no merecen estar expuestos a este riesgo inminente por la negligencia de quienes deben velar por su seguridad. Es hora de que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Aljaraque dejen de ignorar el peligro real que tenemos delante", ha aseverado.

Finalmente, Jorge Puente ha asegurado que desde el PSOE de Aljaraque no van a permitir que "este peligro siga sin resolverse". "Exigimos que se tomen medidas inmediatas, sin más dilaciones, para limpiar y acondicionar el arroyo Notaría y evitar lo que podría ser una tragedia. Es necesario que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento asuman su responsabilidad y actúen con la celeridad que esta situación requiere", ha finalizado.