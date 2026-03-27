PSOE de Almonte (Huelva) exige firma de declaraciones responsables para que agricultores accedan a ayudas de Doñana

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ALMONTE (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Almonte (Huelva) ha presentado una moción para exigir al alcalde que firme las declaraciones responsables a los agricultores de secano que lo soliciten, para que puedan acogerse a las ayudas para la renaturalización de fincas agrícolas incluidas en los fondos vinculados al entorno de Doñana.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, estas ayudas fueron impulsadas en virtud del acuerdo entre el Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Retro Demográfico, y la Junta de Andalucía, y están destinadas a agricultores que, al no contar con autorización de riego, deben abandonar sus explotaciones y restaurar ambientalmente sus terrenos, con un compromiso de mantenimiento de diez años.

Los socialistas han explicado que, para acceder a esta línea de subvenciones de la Fundación Biodiversidad en régimen de concurrencia competitiva, es imprescindible que el titular de los terrenos firme una declaración responsable. En el caso de Almonte, gran parte de estas fincas son de titularidad municipal, al tratarse de Montes de Propios, por lo que depende directamente del Ayuntamiento permitir o no el acceso a estas ayudas.

"Por tanto, el requisito para que los agricultores, muchos de ellos de Almonte, puedan recibir las ayudas es que el Ayuntamiento, ya que es el titular de las tierras, acceda a firmar esta declaración responsable. El problema es que el alcalde se niega a firmar estas declaraciones, impidiendo que los agricultores de Almonte puedan solicitar unas ayudas que sí están recibiendo en el resto de municipios", han indicado desde el PSOE almonteño.

De hecho, de los 14 municipios afectados por estas ayudas en el entorno de Doñana, en 13 de ellos los alcaldes ya han firmado la documentación requerida, permitiendo que sus agricultores estén accediendo a las ayudas con normalidad. "En el caso de Almonte, el alcalde no ha firmado la declaración responsable y tenemos constancia que así se lo ha hecho saber a los agricultores, impidiendo con esta decisión que los agricultores puedan acceder a las ayudas. Almonte es el único municipio donde se está bloqueando esta oportunidad", han reprochado.

Para el Grupo Municipal Socialista, "es incomprensible esta posición por parte del alcalde", ya que "existen soluciones jurídicas para que sean los concesionarios de las tierras los que asuman los compromisos derivados de la subvención, sin que ello suponga un perjuicio para el Ayuntamiento". "Igualmente, entenderíamos que esta declaración responsable se haga exclusivamente respecto de las tierras que son de secano, y ni tienen ni tendrán derecho de riego, dejando fuera aquellas que, aunque a día de hoy no tengan agua, pudieran obtenerla en el futuro", han añadido.

"Llevamos tres años escuchando que Almonte es Doñana y que no es justo que otros pueblos del entorno de Doñana se equiparen a Almonte en cuanto a las ayudas a recibir y, sin embargo, ahora el equipo de Gobierno está consiguiendo, con su decisión, que los agricultores de Almonte sean los únicos que no puedan acceder a las ayudas para la renaturalización de las tierras y, por tanto, los aboca al desastre, puesto que no podrán seguir regando, ni podrán percibir las ayudas para la renaturalización", han recriminado.

Por ello, con esta moción reclaman formalmente que el alcalde firme las declaraciones responsables para los agricultores de secano que lo soliciten; que se habiliten los medios necesarios para garantizar que aquellos que tengan deudas con el Ayuntamiento las paguen al Consistorio pese a ser beneficiarios de la subvención de renaturalización; y que se informe a todos los interesados para que puedan concluir los trámites y acceder a las ayudas.

"Lo que pedimos es que el Ayuntamiento no sea un obstáculo y permita a los agricultores de Almonte tener las mismas oportunidades que los del resto del entorno de Doñana", han aseverado.