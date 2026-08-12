PSOE de Almonte (Huelva) saca adelante sus propuestas para la vivienda protegida y lamenta el voto en contra del alcalde

Ayuntamiento de Almonte (Huelva). - PSOE DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Almonte (Huelva) ha sacado adelante sus propuestas para la vivienda protegida y el Club de Petanca "ante un equipo de Gobierno sin ideas ni gestión" y ha criticado la "absoluta parálisis y la falta de propuestas e iniciativas del equipo de Gobierno de Ilusiona, con el alcalde, Paco Bella, a la cabeza".

En una nota de prensa, los socialista almonteños han señalado que "frente a este vacío" desde su formación siguen "trabajando" y "poniendo encima de la mesa mociones en beneficio de los vecinos de Almonte, El Rocío y Matalascañas".

En esta línea, han subrayado que una de las mociones estaba centrada en "una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, que es la vivienda", en la que se instaba a la creación de un Plan de Suelo para identificar y poner a disposición parcelas en los tres núcleos de población destinadas a la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO). Asimismo, la iniciativa incluía una batería de medidas para fomentar el alquiler de vivienda habitual asequible.

Una moción que salió adelante con el voto en contra de Ilusiona. En este sentido, han afeado al alcalde, Francisco Bella, y a su equipo de Gobierno que "vote en contra de buscar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda que sufren nuestros jóvenes y familias", algo que han tachado de "incomprensible e irresponsable". "Mientras los almonteños demandan respuestas, Ilusiona vota dar la espalda a la realidad del municipio", han criticado.

Por otro lado, el PSOE de Almonte subraya que ha logrado arrancar la aprobación por unanimidad de una moción que exigía al equipo de Gobierno "el cumplimiento inmediato de la promesa electoral que le hicieron en su día al Club de Petanca de la localidad".

Tras este respaldo unánime, los socialistas han advertido de que realizarán un seguimiento "exhaustivo" de la resolución. "Estaremos firmes y vigilantes para garantizar que cumplan efectivamente con los deportistas y que esto no se convierta, una vez más, en otra promesa rota e incumplida del alcalde", han concluido.