PSOE de Alosno (Huelva) pide al Ayuntamiento que retirar un vídeo "en el que se incita a beber a los jóvenes en fiestas"

ALOSNO (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Alosno ha pedido al alcalde, Francisco José Suero (PP), que se retire "el vídeo de la radio municipal en el que se incitaba a beber a jóvenes en la emisión de un programa durante las fiestas patronales".

Los socialistas han indicado en una nota que se trata de "un vídeo hecho de noche en el que se invitaba a los jóvenes a un chupito y tenían que contestar a una pregunta sobre la política del Gobierno de España, en esa intención de hacer un uso partidista de la radio y atacar al PSOE y a Pedro Sánchez, máxime cuando el presentador de este programa formaba parte de la lista del PP a las elecciones municipales".

"Nos parece muy grave que en una sociedad en la que estamos luchando por educar en valores, desde una radio pública municipal que pagamos todos los alosneros y alosneras, se permita este tipo de emisiones, invitando a beber, con imágenes de jóvenes menores de edad, y a incitar a comentarios contra el PSOE en el Gobierno central", ha señalado la formación.

Los socialistas han alegado que es "todo un despropósito" y subrayan que "no se puede permitir este tipo de actitudes y que el alcalde, que tiene conocimiento del mismo por las quejas recibidas, permanezca callado y no tome ninguna medida". Por eso, exigen su "retirada inmediata" y que "hechos como éste no vuelvan a repetirse", han concluido.