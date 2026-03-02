El PSOE aplaude que Diputación de Huelva destine 23 millones para daños de temporales "tras dos años de reivindicación"

Diputados del PSOE en la Diputación de Huelva. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Huelva, Rubén Rodríguez, ha destacado la aprobación este lunes por unanimidad de un fondo extraordinario de 23 millones de euros para paliar los daños causados por los temporales en los distintos municipios de la provincia.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Rodríguez ha subrayado que "tras dos años de lucha y reivindicación constante, finalmente la Diputación ha puesto dinero encima de la mesa". "Nosotros llevamos años pidiendo por activa y por pasiva este fondo extraordinario para dar respuesta a los problemas que los temporales y las DANA han ocasionado en nuestros pueblos. Bienvenido sea este dinero, aunque actuando a remolque, porque los vecinos y vecinas de la provincia lo necesitan", ha abundado.

En este sentido, el portavoz socialista y alcalde de Bollullos Par del Condado ha destacado que esta iniciativa refleja "el trabajo propositivo y constructivo del Grupo Socialista, anticipando problemas y buscando soluciones concretas que atiendan las necesidades reales de todos los municipios, independientemente de su tamaño o ubicación geográfica".

Por último, Rubén Rodríguez ha felicitado a todos los grupos políticos por la aprobación unánime de la propuesta y ha insistido en la "importancia" de que los recursos lleguen "cuanto antes" a los pueblos afectados. "Esperamos que este dinero llegue rápidamente y se traduzca en mejoras reales para nuestros vecinos y vecinas, que han sufrido las consecuencias de los temporales", ha concluido.