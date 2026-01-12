PSOE asegura que el Gobierno "no ha dejado de actuar" en Matalascañas (Huelva) y pide "trabajar para buscar soluciones"

Imagen de los graes daños ocasionados por el pasado temporal que barrió Matalascañas (Huelva). - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha asegurado que el Gobierno "no ha dejado de actuar ni un solo minuto en Matalascañas", toda vez que ha apuntado a que el cambio climático está "haciendo estragos no solo en las playas de Huelva", por ello, ha señalado que "no es el momento de la confrontación política", sino "el de trabajar para buscar soluciones a largo plazo".

A pregunta de los periodistas, Limón ha reafirmado el "compromiso" del Gobierno con el litoral de onubense, porque "no ha dejado de actuar ni un solo minuto en Matalascañas", ya que "lleva desde noviembre echando arena continuamente, ha tenido un pequeño descanso en Navidad, apenas unos días, y se ha vuelto a retomar a partir del 5 de enero".

Al respecto, ha apuntado a que a Matalascañas "le pasa como le ocurre a muchas playas del litoral onubense, como Isla Cristina, El Portil o cualquier playa que tengamos en el litoral español, y es que el cambio climático está haciendo estrago en las costas" y "hay que trabajar".

Por ello, Limón ha remarcado que "hay que trabajar aportando arena, rehabilitando el paseo marítimo y sobre todo con soluciones a largo plazo que hagan que las personas que viven en ese espacio no tengan que abandonar sus casas".

"No es el momento de la confrontación política, como está intentando hacer el alcalde de Almonte, sino es el momento de actuar para prevenir y solucionar como está haciendo el Gobierno de España. Y eso es lo que espero de la próxima reunión del miércoles, que nos dejemos de más ruido y de más crispación, porque los vecinos y vecinas de Almonte necesitan soluciones ya", ha enfatizado.

Al respecto, ha incidido en que el PSOE "está buscando soluciones que sean las menos dañinas para los vecinos y para las vecinas y que vengan a reparar el problema". "Como he dicho estamos trabajando desde el minuto uno aportando arena y sobre todo aportando los medios humanos necesarios para que se pongan encima de la mesa las soluciones", ha reseñador.

TÚNEL DE SAN SILVESTRE

Por otro lado, preguntada por el reinicio de las obras del desdoble del túnel de San Silvestre, la socialista ha explicado que "ha habido aspectos técnicos que han sido incontrolables por parte del Gobierno", pero ha insistido en que "sí hay un compromiso con hechos, con presupuestos", por lo que ha garantizado que la actuación "se va a realizar lo más pronto posible en el momento que se tengan los medios humanos y técnicos para desarrollarse.

"Hay un compromiso por parte del Gobierno de España hay un compromiso por parte de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero y el túnel de San Silvestre va a ser una realidad más pronto que tarde", ha abundado.

CHARES

Asimismo, preguntada por las declaraciones del presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, sobre los Chares pendientes de la provincia el pasado jueves, la socialista las ha tachado de "otra mentira más".

Así, ha criticado que han sido "siete años en los que no han hecho absolutamente nada, siete años de mentira, siete años de colapso de la sanidad, de la educación y de la dependencia".

"Durante este tiempo lo único que ha hecho es decir dos mentiras. Por un lado, que en vez de Chare iban a ser Care, quitando la H, y otro, que como dejó caer el otro día, que a lo mejor hay un cambio de ubicación y que no van a seguir hacia adelante dónde estaban proyectados. No hay compromiso por parte del Partido Popular con la provincia de Huelva", ha aseverado.

Por ello, ha remarcado que el PP "solamente está en la crispación, en el ruido, para que las buenas noticias que llegan desde el Gobierno de España, no sea visualizado por los vecinos y vecinas de esta tierra porque están más pendientes al ruido y a la crispación que a la verdaderamente importante y a lo que verdaderamente le preocupa a los vecinos y vecinas de esta tierra".