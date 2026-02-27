El PSOE de Beas (Huelva) afirma que los caminos rurales "están devastados e intransitables"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Beas, Rosa Tirador. - PSOE DE HUELVA

BEAS (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El PSOE en el Ayuntamiento de Beas (Huelva) ha lamentado este viernes que los caminos rurales del municipio "están devastados e intransitables" y ha pedido al alcalde del PP, José Leñero, que "cese este abandono y actúe de inmediato ante el estado de deterioro significativo que presentan muchos de ellos, porque son de su competencia".

Para ello, según ha indicado en una nota, han presentado una moción en la que reclama al equipo de Gobierno "un plan plurianual, más inversión municipal" y la "implicación" de la Diputación de Huelva y la Junta de Andalucía. "Es de máxima necesidad la mejora urgente del mantenimiento de los caminos rurales en Beas", ha aseverado la portavoz socialista en el Consistorio, Rosa Tirador.

En este contexto, ha subrayado que "estamos ante un municipio eminentemente agrícola, con más de 4.664 hectáreas dedicadas a cultivos y una amplia red de caminos rurales" que "resultan fundamentales para garantizar el acceso a las explotaciones agrarias, además de ser fundamentales para el desarrollo económico y social, especialmente de Candón y Beas".

Sin embargo, ha señalado Rosa Tirador, "el estado actual en el que se encuentran es lamentable" con "un deterioro que no solo es debido a los últimos temporales, sino a la falta de inversiones durante el actual mandato municipal del PP, donde a la falta de mantenimiento de la superficie de rodadura se une la nula labor de prevención en las cunetas y sistemas de drenaje".

La portavoz socialista ha subrayado que "esta situación afecta directamente a agricultores, ganaderos y vecinos que viven del campo y dependen del sector primario, especialmente en los terrenos agrícolas del Ruedo de Beas. Y es el Ayuntamiento el que tiene que actuar", ha añadido.

Rosa Tirador ha incidido en que "el mantenimiento y conservación de los caminos rurales es competencia municipal, así como a la Junta de Andalucía le corresponde en el término los cordeles y cañadas, como el Cordel de Portugal y la Colada de los Moriscos".

Ante este escenario, el PSOE ha presentado una moción, "que responde a las quejas generalizadas de los vecinos por el deficiente servicio de mantenimiento de estos caminos y el consiguiente perjuicio para las personas titulares de las explotaciones agrarias y ganaderas que ven como aumentan los costes derivados de los desplazamientos".

Por todo ello, los socialistas instan al equipo de Gobierno del PP a que destine, "con la mayor urgencia posible", fondos "específicos" en el presupuesto anual para "el mantenimiento, conservación, rehabilitación y mejora de los caminos rurales, especialmente en el Ruedo de Beas".

Asimismo, la iniciativa solicita a la Diputación Provincial de Huelva que "incremente los fondos" destinados a los ayuntamientos de la provincia para el arreglo y mejora de caminos rurales, y reclama a la Junta de Andalucía "la puesta en marcha urgente de nuevos planes de mejora de caminos rurales, paralizados en Beas desde 2019".

Por último, la moción plantea la elaboración de un plan plurianual municipal para "la mejora y las actuaciones necesarias" en el mantenimiento de caminos rurales.