El PSOE de Beas (Huelva) lamenta el "abandono sanitario" del municipio y acusa al alcalde de "callar ante los recortes"

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Beas (Huelva) y secretaria general del la formación en el municipio, Rosa Tirador. - PSOE DE HUELVA - Archivo

BEAS (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Beas (Huelva), Rosa Tirador, ha criticado este martes el "abandono sanitario" del municipio y ha lamentado la "nefasta gestión del PP" tras el rechazo de la moción que el Grupo Municipal Socialista llevó al pasado pleno del Ayuntamiento, centrada en "la defensa de la sanidad pública".

En este sentido, tirador acusa al alcalde, José Leñero, de "callar ante los recortes del PP en sanidad y señala que "Beas está pagando las consecuencias de un alcalde que prefiere obedecer a Juanma Moreno antes que defender a sus vecinos", ante una "situación sanitaria" que "empeora mes a mes sin que el Ayuntamiento alce la voz".

La moción socialista ponía el foco en "el grave deterioro de la atención sanitaria en el municipio", integrado en el Distrito Sanitario Condado-Campiña. La dirigente socialista local ha advertido de "la falta de personal sanitario, el mal estado de las instalaciones, el cierre de consultas prefabricadas y los retrasos de más de una semana para conseguir cita médica".

"A ello se suma la nueva licitación del transporte sanitario impulsada por la Junta de Andalucía, que sustituye la ambulancia Tipo C, con soporte vital avanzado, por una ambulancia básica Tipo A1, compartida con otros municipios como Trigueros. Nos quitan una ambulancia preparada para salvar vidas y nos dejan un vehículo insuficiente para emergencias graves. Esto no es un ajuste técnico, es un recorte político", ha denunciado.

La moción exigía, entre otras medidas, reforzar el personal sanitario, ampliar el horario del consultorio más allá de las 15,00 horas y durante las 24 horas, "cumplir la promesa del PP de ampliar las instalaciones sanitarias, revertir la privatización de la sanidad y rechazar la nueva licitación del transporte sanitario por mermar la seguridad de los vecinos". "Mientras el alcalde guarda silencio, el PP recorta derechos básicos y juega con la salud de nuestros mayores y nuestras familias", ha señalado.

Para Tirador, esta iniciativa "refleja, sin duda, un problema: la falta de compromiso del PP con los servicios públicos y con la salud de la gente. Beas necesita un alcalde que defienda a su pueblo y no uno que agache la cabeza ante los recortes de la Junta", ha concluido.