El PSOE de Bollullos (Huelva) destaca la "transparencia" del Ayuntamiento con información "puntual" de la deuda

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Bollullos Par del Condado (Huelva) ha "desmentido" las acusaciones vertidas por el PP del municipio sobre el "incumplimiento de la Ley de Transparencia por parte del Equipo de Gobierno". En este sentido, los socialistas han indicado que el pueblo "goza de estabilidad económica y de estabilidad política y todos los ciudadanos tienen puntualmente la información de deuda municipal".

En este sentido, el PSOE bollullero subraya que la deuda en el año 2015 "rozaba los 30 millones de euros, a día de hoy, en 2025, se sitúa en los 14 millones de euros". "Es decir, casi 16 millones de euros menos que hace 10 años cuando entramos al ayuntamiento", han apuntado.

"Todos los concejales de todos los grupos políticos tienen acceso a la información por parte de los funcionarios de todas las áreas del ayuntamiento que, actualmente está en un proceso de licitaciones públicas de todas las actividades y de todos los servicios que se venían realizando normalmente por la actividad municipal y toda la información se va colgando puntualmente en el perfil de transparencia, tanto en la página web como en los órganos que correspondan", han remarcado.

En este sentido, los socialistas subrayan que se pueden conocer "todos los convenios, todas las subvenciones, el plan estratégico de subvenciones, donde aparecen todos los colectivos que están recibiendo subvenciones".

Asimismo, subrayan que de "toda la información que han pedido y que puedan pedir" hay algunas que "se puede preparar de una manera directa" y otra que "requiere una preparación por parte de los técnicos", pero que "en ningún momento hay ninguna directriz para que no se dé ningún tipo de información". "Todo lo que han pedido se tiene acceso directo a través de los funcionarios de las distintas áreas", insiste el PSOE.

"Desde el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado se desmienten las acusaciones del portavoz del Partido Popular, Máximo Valdivia, y de la nueva presidenta del PP de Bollullos, Luisa Martínez, que lo que vienen es a intentar enturbiar el clima de paz social y tranquilidad que existe en el municipio desde la moción de censura que perpetraron el Partido Popular Independiente por Bollullos en el año 2017", han concluido.