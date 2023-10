PSOE-A califica de "nefasta" la gestión de la Junta con el Bono Alquiler Joven y dice que lo han "intentado torpedear"

HUELVA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento andaluz y secretaria de Formación de la Ejecutiva Federal, María Márquez, ha calificado de "nefasta" la gestión de la Junta de Andalucía con el Bono Alquiler Joven, ya que "desde un principio" al Gobierno andaluz "no le ha gustado esta idea", por ello "lo han intentado torpedear".

En rueda de prensa en Huelva, la socialista ha recordado que el Bono Alquiler fue "una idea del Gobierno de España, de Pedro Sánchez", que "conocedor de cuál es la situación de tantos jóvenes del país respecto a la vivienda, decidió, con recursos del Gobierno de España, hacer una transferencia a las comunidades autónomas para dar ayuda al alquiler a la gente joven".

"En Aragón, en Baleares, en Extremadura, en todas las comunidades autónomas, los jóvenes están disfrutando de esa ayuda que impulsó el Gobierno de España y que han gestionado las comunidades autónomas, excepto la nuestra, Andalucía. Es decir, que parece que desde un principio poco le gustó al Gobierno de Juanma Moreno que se impulsaran estas ayudas por parte de Pedro Sánchez", ha enfatizado.

Por ello, la socialista cree que "han intentado torpedear en todo momento que estas ayudas llegaran a buen puerto", por lo que, a su juicio, es "una muestra más del sectarismo del Partido Popular", ya que "todo lo que viene del Gobierno de España, aunque sea bueno para la gente, claramente lo torpedea en este caso con la gestión".

"Va a pasar casi un año desde que la Junta de Andalucía tiene este dinero, concretamente once meses, y todavía ni siquiera han llegado al 30% de la valoración de las ayudas. No en la concesión, sino en decidir si se conceden o no. Nos parecen unos datos gravísimos y ya lo que nos parece es una tomadura de pelo que la Junta de Andalucía nos diga que esto se debe a problemas técnicos, cuando nos dijeron que habían comprado un programa informático novedoso para acelerar precisamente el ritmo de la concesión de estas ayudas", ha aseverado.

Así, Márquez ha reiterado que es una "tomadura de pelo" que la Junta "cada vez que tiene un problema diga que hay un fallo técnico", refiriéndose, a su vez, a las palabras de la consejera de Sanidad que alegaba a un "problema técnico" que "no se publiquen las listas de espera de salud".

"La consejera de Educación también decía que había habido un fallo técnico y que por eso los colegios no habían PETI, precisamente los profesionales que acompañan a los niños con necesidades educativas especiales. Y ahora la consejera de Vivienda nos dice que ha habido un fallo técnico y que por eso no se están dando las ayudas al alquiler a la gente joven. A nosotros lo que nos parece es que hay un fallo del Gobierno de Andalucía que evidentemente es incompetente en la gestión", ha criticado.

Ante ello, la socialista ha reprochado la "incompetencia" en la gestión de la Junta, que "lamentablemente termina repercutiendo de manera muy negativa en los andaluces y en las andaluzas, en este caso en la gente joven".

Así, ha anunciado que el PSOE participará en las concentraciones convocadas para el lunes, tanto a las puertas de la Consejería de Fomento y Vivienda como frente a las delegaciones provinciales, y que se desarrollarán a partir de las 10,30 horas (excepto en Huelva que será a las 18,30 horas), por parte de la Plataforma de Afectados por el Bono Alquiler Joven, que "quiere protestar por lo que está pasando con el Bono Alquiler Joven" y los socialistas "trasladaremos nuestro apoyo, comunicar que estaremos con ellos en la concentración, que los acompañaremos y que entendemos que su reivindicación es justa".