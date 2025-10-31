El PSOE de Cartaya (Huelva) critica el "abandono" de los arroyos y caminos rurales por "la dejadez del alcalde"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva), Pepa González Bayo, en una visita al camino de La Ramira. - PSOE DE HUELVA

CARTAYA (HUELVA), 31 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva), Pepa González Bayo, ha criticado el "lamentable estado de abandono" en el que se encuentran los arroyos, cunetas y caminos rurales del municipio, una situación que es "fruto directo de la dejadez y la falta de gestión del alcalde, Manuel Barroso (PP), y su equipo de Gobierno".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, durante una visita al camino de La Ramira, en la zona del puente de los reventones, Pepa González Bayo ha podido comprobar de primera mano "los graves efectos que han dejado las últimas lluvias, con aguas desbordadas, cañas arrastradas y fincas inundadas". "Las aguas han saltado por encima del puente y han arrastrado un gran número de cañas debido a la falta de limpieza y mantenimiento en los arroyos y cunetas. Este abandono ha provocado importantes pérdidas a los agricultores de la zona", ha explicado.

La portavoz socialista ha señalado que, "pese a la gravedad de la situación", el Ayuntamiento "se ha limitado a llevar una máquina para hacerse una foto y acallar las críticas, pero los montones de cañas arrastradas por el agua siguen ahí". "Si vuelve a llover, el problema se repetirá con las mismas consecuencias", ha apuntado.

En este sentido, Pepa González Bayo ha trasladado el "malestar" de los vecinos y agricultores afectados, quienes aseguran "sentirse abandonados por el Ayuntamiento". "Los vecinos están indignados porque no se ha actuado ni antes ni después del temporal, y el alcalde sigue sin dar una respuesta seria ni soluciones reales", ha afirmado.

Por todo ello, el PSOE de Cartaya ha exigido al alcalde y a su equipo de Gobierno que "actúen con responsabilidad, acometiendo de inmediato los trabajos necesarios de limpieza y mantenimiento en arroyos, caminos y cunetas". "Basta ya de populismo y de engañar a los vecinos. Lo que hace falta es trabajo, planificación y compromiso con el campo y con los agricultores de Cartaya", ha concluido Pepa González Bayo.