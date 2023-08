El PSOE critica que 19.000 habitantes de la Sierra sufren cortes de agua por "la inacción de la Junta"

HUELVA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Aguas de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Laura Pichardo, ha exigido este lunes a la Junta de Andalucía que "agilice" las obras del Anillo Hídrico de la Sierra, una actuación "necesaria y urgente" que "el Gobierno de Moreno tiene completamente abandonada", motivo por el cual "ya hay 19.000 habitantes de 14 núcleos de la comarca --la mitad de la población-- que están sufriendo cortes de agua, algunos de ellos llevan padeciendo las restricciones desde hace cuatro años", como es el caso de Cala y de Santa Olalla del Cala.

"Mientras la situación se va agravando debido a que la primera de las tres fases de las obras del Anillo Hídrico aún no está terminada al cien por cien, la Junta de Andalucía no agiliza las otras dos fases, cuando es imprescindible que estén completamente finalizadas para garantizar el suministro a los 40.000 habitantes de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche", ha afirmado Laura Pichardo.

Por eso, ha pedido a la Junta de Andalucía "que invierta y actúe de urgencia ante la situación extrema de sequía con continuos cortes de agua que ya afecta a 14 núcleos de la comarca serrana" porque "no se puede estar esperando a que otras administraciones busquen soluciones provisionales para poder abastecer o tener algún recurso para dar agua suficiente a la población", ha indicado la formación en una nota.

Así, Pichardo ha recordado los dos sondeos que se hicieron por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en Cala y Cortelazor, y que "aún están a la espera de los permisos de la Junta, por parte de Minas", además de las dos plantas de filtración de agua para Santa Olalla y Cumbres Mayores, por parte de la Mancomunidad de la MAS.

"Vuelvo a repetir, la solución es que estos pueblos de la sierra tengan una fuente de suministro segura, que es la planta de tratamiento que se alimentará del embalse de Aracena y todas las conducciones que lleguen a todos los núcleos", ha dicho la secretaria de Aguas del PSOE de Huelva.

En este sentido, ha indicado que el Consejo de Gobierno del 16 de junio de 2020 "declaró de interés general de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la provincia de Huelva, las obras de aumento de la capacidad de regulación de los depósitos del Sistema Huelva y de mejora de la garantía de abastecimiento a los municipios de la Sierra", al tiempo que ha destacado que el PSOE está "muy preocupado" por la situación en la que se encuentra esta comarca y "porque la desidia lleva a una situación extrema y tiempo han tenido de hacer mucho más".

Las obras del Anillo Hídrico "no pueden dejarse por más tiempo, tienen que avanzar", ha señalado Laura Pichardo, porque los pueblos "necesitan una fuente de abastecimiento segura, que, como hemos dicho muchas veces, es la planta de tratamiento que se alimentará del embalse de Aracena, un recurso que actualmente sólo da servicio a Sevilla, y que continúen con las fases para que las conducciones lleguen a todos los municipios".

La socialista ha mostrado su "preocupación" por los acuíferos de la sierra, porque "hemos invertido en las captaciones, ajustando las bombas a los niveles de los acuíferos y automatizando y monitorizando las salidas de los depósitos y los consumos de los municipios y los niveles de los depósitos para actuar lo más rápido posible".

"No se pueden secar los acuíferos de la sierra, tenemos que proteger nuestras captaciones y manantiales, porque la solución está en continuar las obras, pero no se puede tardar más de cuatro años en ejecutar una fase, y no tener previsiones para finalizar las otras dos", ha advertido.

Además, ha recordado que "se han realizado actuaciones sin tener competencia en los proyectos con casi medio millón de euros, con la finalidad de que se paliara lo más posible la situación, se ha instado a la CHG a realizar actuaciones de urgencia en Cala y Cortelazor, pero lo que verdaderamente urge es que las obras avancen, por lo que ha insistido en ello y pedido celeridad".

Los 14 municipios afectados al día de hoy son Cala, Santa Olalla del Cala, Mina de la Concepción, Higuera de la Sierra, Cortelazor, Jabuguillo, Zufre, Las Cefiñas, Cañaveral de León, Cumbres Mayores, El Patrás, Aroche, Cueva de la Mora y Aracena.