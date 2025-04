El PSOE-A critica la "alarmante deriva privatizadora de los comedores escolares" en Andalucía por parte de la Junta

HUELVA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE-A y secretaria de relaciones sindicales del PSOE de Huelva, Susana Rivas, ha criticado este viernes la "alarmante deriva privatizadora" del Gobierno de la Junta en materia de educación pública, centrando sus críticas en la "externalización masiva" del servicio de comedores escolares.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Rivas ha remarcado que la Junta "no solo está privatizando la educación pública, sino también los comedores escolares, entregándolos a seis grandes empresas, la mayoría de ellas no andaluzas y muchas sin experiencia real en alimentación escolar".

"Estas compañías acaparan el 89% de las licitaciones, algunas con contratos que alcanzan los 200 millones de euros, mientras la Junta solo gestiona directamente el 18% de los comedores escolares", ha aseverado.

En este sentido, la parlamentaria socialista ha alertado de que esta situación "ha derivado en una bajada drástica de la calidad y cantidad de los menús escolares", lo que está provocando "protestas de miles de familias". "Más de 4.000 familias en toda Andalucía han presentado quejas, y los estudios que se van a publicar este mes arrojan datos demoledores: el 83% del alumnado andaluz sale del comedor con hambre", ha asegurado.

Por ello, ha asegurado que desde el Grupo Parlamentario Socialista ya se ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para "exigir un cambio de modelo", es decir, "la sustitución del catering frío por cocinas in situ en los centros, uso de productos de proximidad y una gestión pública que garantice calidad alimentaria y conciliación familiar". "Especialmente en secundaria, donde muchas familias con hijos con necesidades educativas especiales no tienen acceso a este servicio, lo que agrava la brecha de conciliación", ha añadido.

Por otro lado, Rivas también ha señalado que este martes, los grupos de izquierda presentaron una moción en el Parlamento andaluz que incluía estas demandas, además de otras como "la adaptación de los menús a alergias alimentarias y a distintas culturas, o la reapertura de comedores en vacaciones para las familias más vulnerables". "El Partido Popular volvió a votar en contra. Nos dijeron que no hay presupuesto, pero es difícil creerlo cuando desvían más de 1.500 millones de euros a la sanidad privada", ha enfatizado.

De este modo, la parlamentaria socialista ha contrapuesto la actitud del Gobierno andaluz con la del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que "recientemente ha aprobado un real decreto para mejorar el modelo de comedores escolares en toda España". "Este decreto apuesta por una alimentación saludable, con más frutas y verduras, y con productos de nuestra tierra. Es el camino que debe seguir la Junta de Andalucía si quiere garantizar la salud de nuestros niños y niñas y blindar de una vez por todas la educación pública", ha defendido.

Finalmente, Susana Rivas ha calificado de "intolerable" que las familias andaluzas estén pagando "hasta 130 euros al mes por un comedor escolar cuya calidad ni ha mejorado ni ha aumentado", y ha exigido al presidente de la Junta que "deje de mirar para otro lado y empiece a cumplir con sus responsabilidades".