El PSOE critica que los baños públicos de la plaza de las Monjas de Huelva "siguen cerrados"

Baños públicos de la plaza de las Monjas de Huelva. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado una pregunta para el próximo Pleno del Ayuntamiento de Huelva con el objetivo de exigir al equipo de Gobierno del Partido Popular explicaciones por "el cierre de los aseos públicos" situados bajo el templete de la plaza de las Monjas "desde hace tres años, en julio de 2023".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, desde el PSOE han recordado que fue en el pleno de mayo de 2024 cuando preguntaron por la situación de estas instalaciones y el equipo de Gobierno respondió que "las obras se realizarían en el mes de junio". Sin embargo, más de dos años después del anuncio de esas actuaciones, "los baños continúan cerrados, abandonados y sin prestar servicio a la ciudadanía, incumpliéndose el compromiso adquirido públicamente por el propio Ayuntamiento".

De este modo, los socialistas han subrayado que la plaza de las Monjas constituye el principal espacio público del centro de Huelva y uno de los lugares con mayor tránsito de vecinos y visitantes, por lo que "resulta incomprensible que la ciudad siga sin disponer de unos aseos públicos en un enclave tan concurrido".

Así, han señalado que esta situación "perjudica especialmente" a las personas mayores, a las familias con menores y a quienes necesitan acceder a este servicio básico durante su estancia en el centro de la ciudad.

Asimismo, han recordado que el cierre de estas instalaciones "ha obligado incluso al Ayuntamiento a recurrir a la contratación de aseos portátiles durante eventos multitudinarios como el Carnaval, con el consiguiente gasto para las arcas municipales, mientras estos baños públicos permanecen inutilizados sin que el equipo de Gobierno haya sido capaz de ponerles solución".

Desde el Grupo Municipal Socialista han lamentado que este nuevo incumplimiento sea "un ejemplo más de la absoluta falta de gestión del Gobierno de Pilar Miranda", y han asegurado que "Huelva lleva tres años paralizada por una alcaldesa incapaz de convertir sus anuncios en realidades".

En este sentido, han criticado que el PP "vive instalado en la propaganda permanente, pero es incapaz de sacar adelante actuaciones tan básicas como la reapertura de unos aseos públicos en pleno corazón de la ciudad". "La gestión municipal no puede consistir únicamente en anunciar proyectos o prometer actuaciones que después nunca llegan a ejecutarse".

"Los onubenses merecen un Ayuntamiento que gestione, resuelva problemas y cumpla los compromisos que adquiere públicamente", han insistido desde el PSOE.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista preguntará en el próximo Pleno por qué los aseos públicos de la plaza de las Monjas continúan cerrados más de dos años después de que el Gobierno municipal se comprometiera a su reparación y reapertura.